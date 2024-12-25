У РНБО України назвали причину авіакатастрофи в Казахстані

На місці вже знайшли "чорну скриньку"

Причиною катастрофи літака Embraer 190 у Казахстані, швидше за все, стала російська ППО. У пригоді загинули щонайменше 38 людей.

Про це повідомив голова Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко. Офіційно казахська сторона про причини падіння літака не повідомляла.

"Сьогодні вранці літак Embraer 190 азербайджанської авіакомпанії, що летів з Баку до Грозного, був збитий російським ЗРК", — написав Коваленко.

За його словами, Росія мала закрити повітряний простір над Чечнею, але цього не зробила. Крім того, глава ЦПД зазначив, що пошкоджений літак мали екстрено прийняти на посадку в Грозному, щоб врятувати людей, але натомість його відправили до Казахстану.

Азербайджанське видання Report пише, що головний транспортний прокурор Казахстану Тимур Сулейменов повідомив, що на місці вже було знайдено "чорну скриньку". Водночас він не став робити заяв про причини катастрофи.

Крім того, відомо, що Азербайджан призупинив виконання рейсів маршрутом "Баку — Грозний" до завершення розслідування. На борту літака перебували 67 осіб, серед яких 42 громадянина Азербайджану, 16 — Росії, 6 — Казахстану та 3 — Киргизстану. За останньою інформацією, 38 людей загинули.

Як повідомлялося раніше, пасажири, що вижили, повідомили, що незадовго до краху чітко чули вибух. Крім того, характерні ушкодження також було виявлено на обшивці.