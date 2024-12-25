"Світ стежить за діями обох сторін": у Трампа відреагували на різдвяний обстріл

Чиновник не став говорити, хто несе відповідальність за обстріл

Майбутній спеціальний представник США в Україні Кіт Келлог засудив російську ракетну атаку вранці 25 грудня. Він зазначив, що робити обстріли на Різдво "неправильно".

Про це він написав у соціальній мережі X. Він додав, що США як ніколи раніше хочуть принести мир у регіон.

"Різдво має бути часом світу, проте Україна зазнала жорстокого нападу на Різдво. Нанесення широкомасштабних ракетних та безпілотних ударів у день народження Господа неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін", — написав Келлог.

Користувачі мережі звернули увагу, що у своєму повідомленні Келлог не став згадувати про Росію, а також здивувалися тому, що він згадав "обидві сторони".

Варто зазначити, що посол США у Києві Бріджіт Брінк більш відкрито звинуватила Росію в обстрілах України. Крім того, вона зазначила, що Москва використовує вже третю зиму як зброю проти українців.

Як повідомлялося раніше, у ніч на 25 грудня росіяни запустили понад 70 ракет різних типів та майже 120 безпілотників. Найбільше постраждали Дніпро та Харків.