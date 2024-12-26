Дрони погасили світло росіянам у Бєлгородській області (фото)

Дісталось автівкам та будинкам, вони сильно пошкоджені

У середу, 25 грудня, після масованого обстрілу України Бєлгородська область знову зазнала атаки дронів. У деяких населених пунктах зникло світло.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Зокрема, серед офіційних осіб інформацію про атаку підтвердив губернатор області В'ячеслав Гладков.

За його словами, безпілотники атакували один район. Мова йде за Грайворонський район.

Він уточнив, що внаслідок скидання вибухових пристроїв було пошкоджено лінію електропередач, у зв'язку з чим низка населених пунктів залишилися без електроенергії.

"Без світла тимчасово залишаються жителі сіл Гора-Поділ, Глотове, Козинка, Новостроївка-Перша, а також відселені населені пункти Безіменне і Новостроївка Друга", — повідомив Гладков.

Губернатор додав, що аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після узгодження з Міноборони РФ.

Окрім цього, в Україні офіційно підтвердили удар по розташуванню пункту управління 810 окремої бригади морської піхоти Збройних сил РФ у місті Льгов. Він перебував у покинутій будівлі у вказаному населеному пункті.

Також були влучання у місті Владикавказ (столиця Північної Осетії, РФ) пролунав вибух у торговому центрі "Аланія Молл".

Раніше "Телеграф" писав, що під ударами дронів знову опинилася Чечня. У столиці регіону, місті Грозний, пролунали щонайменше 4-5 вибухів. Частина БпЛА вибухнула у районі розташування 2-го полку поліції спецпризначення імені Ахмата Кадирова.