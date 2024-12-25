Дивності, головні версії та відомі пасажири на борту: все про катастрофу рейсу Баку-Грозний (відео)

На борту літака, що зазнав аварії в Актау, знаходилися 69 осіб

Авіатроща рейсу Баку-Грозний продовжує обростати деталями. У мережі з’являється все більше відео та даних про падіння літака.

"Телеграф" зібрав головні подробиці події.

Коли та де впав літак

Embraer 190AR авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) летів з Баку до Грозного приблизно о 8 ранку за Києвом. У якийсь момент командир літака змінив курс, за офіційною версією через туман у Грозному, і вирішив йти на запасний аеродром. Для цього було обрано аеродром Актау (Казахстан). Після цього літак зробив кілька кіл над злітно-посадковою смугою і приблизно о 8:30 упав.

Що відомо про пасажирів та членів екіпажу

На борту літака, що зазнав катастрофи в Актау, знаходилися 69 осіб, з них 5 — члени екіпажу — МНС Казахстану.

Список не повний

Усі пілоти, попередньо, загинули.

На цей час відомо, що 32 людини вижили.

Серед пасажирів було 16 росіян. Десять із них постраждали.

Також на борту перебували громадяни Киргизстану та Азербайджану.

За даними російського пабліка Shot, одна з тих, хто вижив після аварії літака в Казахстані, — дочка відомого радянського вченого Абдул-Хаміда Біслієва, який трагічно загинув у Грозному в 90-х.

Інші фото пасажирів:

Також повідомляється, що серед пасажирів літака, що впав у Казахстані, був діючий бортпровідник "Уральських авіаліній". Агаєв Рамін, заздалегідь, вижив, але на зв’язок все ще не виходить.

Попередньо, більша частина пасажирів, що вижили при аварії Embraer, сиділа у хвостовій частині літака. Вони розташовувалися на семи останніх рядах. За даними SHOT, 16 пасажирів, що летіли у передній частині салону, вилетіли з літака відразу після удару об землю. Решта, що сиділа в середині, загинула в салоні.

Що відомо про літак

Літак був зроблений бразильською компанією Embraer. Embraer E-Jet – сімейство двомоторних середньомагістральних вузькофюзеляжних пасажирських літаків для маршрутів малої та середньої дальності. Включає чотири модифікації: E-170, E-175, E-190 і E-195. E-Jet був анонсований на авіасалоні в Ле Бурже в 1999 році. Серійне виробництво розпочалося з 2002 року.

Модель ERJ-190 (яка зазнала катастрофи) розрахована на перевезення від 96 до 114 пасажирів. Embraer 190AR може виконувати польоти дальністю до 4500 км.

Основні версії авіакатастрофи

На даний момент існує дві основні версії:

Причиною аварії могло стати потрапляння у двигуни зграї птахів. Такої версії дотримується прессекретар "Росавіації", а також авіакомпанія. Джерело російського "Інтерфаксу" в екстрених службах повідомляє, що як головна версія розглядається відмова однієї з основних систем. Екіпаж подав сигнал лиха перед тим, як зникнути з радарів.

Після аварії літак розвалився на частини, хвостовий відсік від’єднався та перекинувся.

Дивності

На нових фото фюзеляжу літака, що впав, були виявлені загадкові мітки, що нагадують пробоїни, які залишаються після обстрілу або вибуху з уражаючими елементами. Ці фото одразу породили непідтверджену версію про збиття борту.

На додаток до цього пасажир, що вижив, заявив про те, що чув "хлопок" перед падінням.

"Проте було незрозуміло, що і де вибухнуло. Після цього літак почав летіти в іншому напрямку", — цитує пасажира Shot.

Що відомо про авіакомпанію AZAL

Найбільша азербайджанська авіакомпанія, національний авіаперевізник. Член Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА). Штаб-квартира розташована у столиці Азербайджану – місті Баку. Заснована 7 квітня 1992 року. AZAL — перша національна авіакомпанія, створена після здобуття країною незалежності.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як після краху виглядав зсередини літак, який упав у Казахстані.