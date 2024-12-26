Прифронтовий Слов'янськ заполонили портрети Бандери (фото)

Бандера для росіян — як червона ганчірка для бика

У прифронтовому Слов'янську Донецької області з'явилися плакати з Степаном Бандерою — керівником Організації Українських націоналістів, який став символом боротьби за Незалежність України. Таким чином Донбас вітає засновника ОУН із днем ​​народження, який відзначається 1 січня.

Фото плакатів з'явилися в мережі. Їх розмістили на білбордах, зупинках, стінах будинків. На плакатах, окрім вітання Бандері від Донбасу написано "в тобі пульсує кров героїв". Нижче написано "військово-волонтерська спілка "Лев'яче серце".

Нагадаємо, Степан Бандера — провідник ОУН, відомий борець за свободу України та теоретик національного руху. Хоча він помер понад 60 років тому, від однієї згадки його імені росіяни починають божеволіти від ненависті. Пропагандисти використовують слово "бандерівці" для залякування, називають Бандеру посібником гітлерівців та кривавим злочинцем.

Степан Бандера народився 1 січня й цього дня в Україні відбуваються смолоскипні марші на його честь. Неодноразово проводилися вони й у Словянську.

Зазначимо, російська армія активно наступає на донецькому фронті. Станом на 24 грудня Словʼянськ перебуває приблизно за 26 км від східної лінії фронту та приблизно за 58 км від південної.

Як пише видання "Східний Варіант", попри наближеність до фронту, ситуація у Слов'янську стабільніша, ніж в інших громадах, які безпосередньо біля лінії фронту. Станом на середину літа там проживало 55 250 людей, з яких 5 020 — діти. Росіяни регулярно обстрілюють місто, проте загалом ситуація в Слов'янську стабільна та контрольована, наскільки це можливо. Працюють магазини, аптеки, медичні заклади.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні планують випустити серію дитячих коміксів про Степана Бандеру. Проте не всі українці підтримують цю ідею.