Доштовхає до Москви, але… Військовий експерт назвав проблему ракети "Трембіта"

Невисока вартість ракети дає можливість серйозно наростити її виробництво

Далекобійні українські ракети "Трембіта" можуть коштувати від 3 тисяч доларів, що дає можливість масштабувати їхнє виробництво. А збільшення об’єму паливного баку дозволить наростити її далекобійність до 500 кілометрів, чого достатньо навіть для ударів по Москві.

Про це в ефірі "24 каналу" розповів полковник ЗСУ у запасі, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

За його словами, технології імпульсного реактивного двигуна, яку використано на "Трембіті" — вже сотня років, і її ще застосовували нацисти на літаках-снарядах "Фау-1" у роки Другої світової війни.

— Сам по собі двигун за рахунок своєї дешевизни здешевлює і всю конструкцію. Тобто, одна річ — дуже дорогий турбореактивний двигун, там приблизно половина вартості ракети коштує двигун, а інша річ — такий от дешевий двигун. І далі здорожчання ракети відбувається тільки за рахунок або бойової частини, або системи наведення. Причому у режимі "обманки" ракета може коштувати взагалі 3 тисячі доларів, — каже військовий експерт.

За його словами, якщо навішувати систему управління і боєприпас — ракета може здорожчати до 10-15 тисяч доларів. І ці цифри є дуже хорошими, оскільки фінансовий бік питання для нас теж дуже важливий, бо є можливість масштабування виробництва "Трембіт".

— Ракети можуть себе гарно показати за рахунок боєприпасу. Так, дальність зараз поки 200 кілометрів, але збільшивши паливні баки (навіть не потужність двигуна) і змінивши конструкцію ракети, реально можна дістати до Москви, тобто 500 кілометрі для такої ракети — взагалі не проблема, — каже авіаційний експерт.

Він зауважив, що двигун може працювати ледь не до нескінченності, залежно від кількості пального, тому ту ракету "доштовхає" до столиці країни-агресора.

— Мабуть, у росіян ураження буде більше від шуму двигуна, аніж від самої ракети, — вказав на недолік "Трембіти" Роман Світан. — Це одна наших передсерійних розробок, які, гадаю, найближчим часом почнуть себе показувати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що ракету "Трембіта" створювали для вбивства ворожої ППО.