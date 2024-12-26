Деяким чоловікам потрібно обов'язково пройти ВЛК до лютого 2025 року

Є п'ять категорій придатності

Громадяни, які раніше мали статус "обмежено придатний", повинні пройти повторну військово-лікарську комісію (ВЛК). Цей обов’язок стосується всіх громадян незалежно від того, чи проходили вони медичний огляд до 18 травня 2024 року.

Закон №3621-ІХ, який набув чинності 4 травня 2024 року, скасував статус "обмежено придатний" і встановив нові критерії оцінки придатності до військової служби. Документ також визначив 9-місячний термін для проходження повторної медкомісії військовозобов’язаними, яких це стосується.

Тобто "обмежено придатні" чоловіки повинні пройти ВЛК до 5 лютого 2025 року.

Нові статуси придатності

Після ухвалення змін актуальними є такі статуси:

придатний до військової служби;

придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах та установах;

тимчасово непридатний, який потребує лікування, відпустки чи звільнення;

непридатний з переоглядом через 6-12 місяців;

повністю непридатний до військової служби.

Нагадуємо, що функція, яка дозволить отримати електронне направлення на проходження особою військово-лікарської комісії через застосунок "Резерв+", буде доступна до кінця лютого наступного року.

Військовозобов'язані зможуть отримати направлення в електронному форматі через "Резерв+" без відвідування ТЦК. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

"Відповідний механізм має бути напрацьований до кінця лютого 2025 року", — вказано в заяві.

Рішення про ВЛК планують надсилати в електронній формі до інформаційно-комунікаційних систем Міноборони, зокрема реєстру "Оберіг", а не в паперовому вигляді в ТЦК.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо у ТЦК примушують пройти ВЛК. Юристи розповіли, що не мають права робити представники військкомату.