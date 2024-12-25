Росіяни намагаються оточити Покровськ: яка там зараз ситуація

Напрямок залишається одним із найгарячіших

Російські військові намагаються прорватися до Покровська, що на Харківщині через правий і лівий фланги для оточення міста. Там зосереджено зокрема з’єднання трьох російських загальновійськових армій.

Про це сказав речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону. За його словами, боїв у місті та на околицях поки немає.

"Напрямок залишається одним з найгарячіших. Ворожих ДРГ теж поки що немає в місті. Ворог намагається просунутися на максимальну відстань від околиць Покровська та прорватися через лівий й правий фланги Сил оборони для того, щоб здійснити охоплення самого міста", — розповів Трегубов.

Також він додав, що запеклі бої продовжуються на Покровському напрямі.

"Проти нас зосереджені, (зокрема — ред.) з'єднання трьох російських загальновійськових армій 2-го, 41-го та 51-го центрального військового округу противника…Бої там мають дуже жорсткий характер, тому що російські окупанти кидають вперед всі наявні сили й намагаються прорвати оборону наших військ", — підсумував речник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки росіян загинуло в боях за Покровськ. Головком ЗСУ Олександр Сирський озвучив втрати.