Почему "Байрактары" не видны на поле боя в Украине? Авиаэксперт дал логичный ответ

Bayraktar TB2 способен неожиданно атаковать врага, однако есть одно "но"

В августе 2025 года в Украине должен вступить в строй завод по производству БпЛА Bayraktar TB2. И хотя количество турецких ударных оперативно-тактических беспилотников с большой продолжительностью полета должно быть приличным — до 120 БпЛА в год, мы еще окончательно не определились с конкретным типом летательного аппарата, и на то есть важная причина.

Об этом в эфире YouTube-канала Telegraf UA рассказал авиаэксперт, научный сотрудник Национального авиационного университета Валерий Романенко.

По его словам, ВСУ уже используют "Байрактары" очень ограниченно, поскольку при относительно устоявшейся линии обороны они не дают того эффекта, который был во время маневренной войны, когда по ним не работали зенитно-ракетные комплексы, а беспилотники могли летать, где хотят, и сбрасывать на вражеские объекты или вражескую пехоту бомбы весом в 8 или 20 килограммов.

— У него дальность [управления] оборудованием чуть больше 40 км, но надо работать с высоты минимально 500 м. На этой высоте россияне видят его за 100 с лишним километров, поэтому мы понесли серьезные потери в "Байрактарах".

Как пояснил авиаэксперт, в российских пропагандистских пабликах было очень много фото сбитых "Байрактаров".

— Это маломаневренный беспилотник. Скорость у него хоть и достаточно большая, но на той высоте она недостаточна, чтобы избежать поражения или выйти из зоны поражения. Кроме того, на борту нужно иметь аппаратуру обнаружения облучения радиолокатором, это позволило бы поднять живучесть этих аппаратов. К сожалению, этого нет, — жалуется Валерий Романенко.

В то же время он добавил, что БПЛА Bayraktar TB2 остались на вооружении Военно-морских сил ВС Украины и используются для наблюдения в районе острова Змеиный.

— Грубо говоря, время "Байрактаров" прошло и сейчас их заменили более современные беспилотники, — подытожил эксперт по авиации.

Ранее "Телеграф" писал, что Государственное авиационное предприятие "Антонов" и французская компания Turgis&Gaillard договорились о выпуске в Украине многофункциональных БпЛА Aarok, которые могут стать заменой "Байрактару".