Зовсім не до сміху: що криється за висловом "сміятися на кутні"

Унікальний український фразеологізм, який розкриває цілий світ прихованих емоцій

У багатій скарбниці української мови є вирази, які неможливо зрозуміти без глибокого культурного контексту. "Сміятися на кутні" – саме такий випадок, коли слова приховують цілу гаму емоцій.

Коли українці кажуть "сміятися на кутні", вони насправді описують стан, далекий від щирої радості. "Телеграф" з'ясував, що означає цей фразеологізм.

Що означає цей вислів

Ця фраза – справжнє мистецтво описувати найтонші емоційні стани. Він про людину, яка зовні демонструє веселість, а всередині – повну противагу. Простими словами, так кажуть, коли людина от-от заплаче, або вже заливається сльозами.

Людина сміється, коли їй радісно. Та щоб стало видно кутні зуби, усмішка має бути дуже натягнутою. Так буває, коли сміються з примусу, під тиском або плачуть.

Цей вислів народився з глибокого спостереження за людською природою. Він про стійкість, про здатність зберігати гідність навіть у найскладніших ситуаціях. Про уміння бути сильним, навіть коли світ намагається зламати.

Чи траплялося вам колись "сміятися на кутні"? Які історії криються за вашими вимушеними посмішками?

Раніше "Телеграф" розповідав, що означає фразеологізм "закрутити веремію". Він вживається, коли мова йде про людей, які створюють конфлікти.