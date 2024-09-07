Як сказати "ніколи" українською, щоб більше не питали: запишіть ці фразеологізми

Дуже колоритні сталі вислови

У багатстві української мови особливе місце посідають фразеологізми — сталі вирази, що передають думку образно та влучно. Фразеологізми здатні передавати поняття точніше, влучніше й виразніше, ніж окремі слова.

Маємо цікаву групу фразеологізмів, які означають "ніколи". Вони не просто пояснюють "неможливість" чогось, а додають до цього значення яскраві образи, часто комічні чи абсурдні, які підкреслюють неможливість певної події.

Те явище досліджували в Інституті мовознавства імені O.O.Потебні НАН України. Там зазначають, що українські фразеологізми, що означають "ніколи", можна умовно розділити на кілька тематичних груп:

Релігійні та календарні:

"до третього пришестя",

"на рахманський Великдень",

"на турецький Великдень",

"після китайської Паски".

Природні явища та тварини:

"як бабак свисне",

"як горобці вперед хвостами полетять",

"як камінь з води вийде",

"як рак на дуба вилізе та свисне",

"як бабак свисне",

"як бик отелиться".

Неможливі людські дії:

"як своє праве вухо побачиш",

"як свою потилицю побачиш",

"як я турком стану".

Абсурдні ситуації:

"як виросте гарбуз на вербі",

"як півень жарений клюне",

"як у курки зуби виростуть",

"як на долоні волосся виросте".

Усі ці фразеологізми утворюють велике синонімічне гніздо, демонструючи багатство української мови. Ось ще кілька цікавих прикладів:

"на кінського Юрія",

"на Миколи та й ніколи",

"після дощику в четвер",

"у вівторок годів через сорок",

"як чуприна на лисині виросте",

як дві неділі разом зійдуться.

Ці вислови яскраво відображають український національний колорит. Вони апелюють до знайомих українцям реалій: сільського життя, природи, народних вірувань.

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