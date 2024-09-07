Як сказати "ніколи" українською, щоб більше не питали: запишіть ці фразеологізми
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Дуже колоритні сталі вислови
У багатстві української мови особливе місце посідають фразеологізми — сталі вирази, що передають думку образно та влучно. Фразеологізми здатні передавати поняття точніше, влучніше й виразніше, ніж окремі слова.
Маємо цікаву групу фразеологізмів, які означають "ніколи". Вони не просто пояснюють "неможливість" чогось, а додають до цього значення яскраві образи, часто комічні чи абсурдні, які підкреслюють неможливість певної події.
Те явище досліджували в Інституті мовознавства імені O.O.Потебні НАН України. Там зазначають, що українські фразеологізми, що означають "ніколи", можна умовно розділити на кілька тематичних груп:
Релігійні та календарні:
- "до третього пришестя",
- "на рахманський Великдень",
- "на турецький Великдень",
- "після китайської Паски".
Природні явища та тварини:
- "як бабак свисне",
- "як горобці вперед хвостами полетять",
- "як камінь з води вийде",
- "як рак на дуба вилізе та свисне",
- "як бабак свисне",
- "як бик отелиться".
Неможливі людські дії:
- "як своє праве вухо побачиш",
- "як свою потилицю побачиш",
- "як я турком стану".
Абсурдні ситуації:
- "як виросте гарбуз на вербі",
- "як півень жарений клюне",
- "як у курки зуби виростуть",
- "як на долоні волосся виросте".
Усі ці фразеологізми утворюють велике синонімічне гніздо, демонструючи багатство української мови. Ось ще кілька цікавих прикладів:
- "на кінського Юрія",
- "на Миколи та й ніколи",
- "після дощику в четвер",
- "у вівторок годів через сорок",
- "як чуприна на лисині виросте",
- як дві неділі разом зійдуться.
Ці вислови яскраво відображають український національний колорит. Вони апелюють до знайомих українцям реалій: сільського життя, природи, народних вірувань.
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