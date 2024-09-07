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Як сказати "ніколи" українською, щоб більше не питали: запишіть ці фразеологізми

Автор
Марина Іщенко
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Автор
Фразеологізми про неможливість
Фразеологізми про неможливість. Фото Freepik

Дуже колоритні сталі вислови

У багатстві української мови особливе місце посідають фразеологізми — сталі вирази, що передають думку образно та влучно. Фразеологізми здатні передавати поняття точніше, влучніше й виразніше, ніж окремі слова.

Маємо цікаву групу фразеологізмів, які означають "ніколи". Вони не просто пояснюють "неможливість" чогось, а додають до цього значення яскраві образи, часто комічні чи абсурдні, які підкреслюють неможливість певної події.

Те явище досліджували в Інституті мовознавства імені O.O.Потебні НАН України. Там зазначають, що українські фразеологізми, що означають "ніколи", можна умовно розділити на кілька тематичних груп:

Релігійні та календарні:

  • "до третього пришестя",
  • "на рахманський Великдень",
  • "на турецький Великдень",
  • "після китайської Паски".

Природні явища та тварини:

  • "як бабак свисне",
  • "як горобці вперед хвостами полетять",
  • "як камінь з води вийде",
  • "як рак на дуба вилізе та свисне",
  • "як бабак свисне",
  • "як бик отелиться".

Неможливі людські дії:

  • "як своє праве вухо побачиш",
  • "як свою потилицю побачиш",
  • "як я турком стану".

Абсурдні ситуації:

  • "як виросте гарбуз на вербі",
  • "як півень жарений клюне",
  • "як у курки зуби виростуть",
  • "як на долоні волосся виросте".

Усі ці фразеологізми утворюють велике синонімічне гніздо, демонструючи багатство української мови. Ось ще кілька цікавих прикладів:

  • "на кінського Юрія",
  • "на Миколи та й ніколи",
  • "після дощику в четвер",
  • "у вівторок годів через сорок",
  • "як чуприна на лисині виросте",
  • як дві неділі разом зійдуться.

Ці вислови яскраво відображають український національний колорит. Вони апелюють до знайомих українцям реалій: сільського життя, природи, народних вірувань.

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