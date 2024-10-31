Совершенно не до смеха: что кроется за выражением "сміятися на кутні"

Уникальный украинский фразеологизм, раскрывающий целый мир скрытых эмоций

В богатой сокровищнице украинского языка есть выражения, которые невозможно понять без глубокого культурного контекста. "Сміятися на кутні" – именно такой случай, когда слова скрывают целую гамму эмоций.

Когда украинцы говорят "сміятися на кутні", они на самом деле описывают состояние, далекое от искренней радости. "Телеграф" выяснил, что значит этот фразеологизм.

Что означает это изречение

Эта фраза – настоящее искусство описывать тончайшие эмоциональные состояния. Он о человеке, который внешне демонстрирует веселье, а внутри – полное противоречие. Простыми словами, так говорят, когда человек вот-вот заплачет или уже заливается слезами.

Человек смеется, когда ему радостно. Но чтобы стало видно угловые зубы, улыбка должна быть очень натянутой. Так бывает, когда смеются под принуждением, под давлением или плачут.

Это выражение родилось из глубокого наблюдения за человеческой природой. Он об устойчивости, способности сохранять достоинство даже в самых сложных ситуациях. Об умении быть сильным, даже когда мир пытается сломать.

Случалось ли вам когда-нибудь "сміятися на кутні"? Какие истории скрываются за вашими вынужденными улыбками?

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает фразеологизм "закрутити веремію". Он употребляется, когда речь идет о людях, создающих конфликты.