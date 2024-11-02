Заморозки і опади, але не всюди: яким регіонам пощастить з теплою погодою цими вихідними

Цими вихідними Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт

Цими вихідними Україну очікують суттєві зміни погодних умов. Так, за прогнозом синоптикині Наталі Діденко, територією країни пройде холодний атмосферний фронт, який принесе опади та значне зниження температури.

Про це вона написала на своїй сторінці у Fecabook. За словами синоптикині, цими вихідними Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

"Він зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду — лише на сході та заході.

Південна частина поки що втримається від опадів. Холодне повітря завжди важче і за атмосферним фронтом воно тиснутиме і провокуватиме сильний вітер. Тому північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15-22 метрів за секунду", — написала синоптикиня.

Щодо температурних показників, то у суботу, 2 листопада, українцям варто чекати на прохолодну, проте все ще доволі комфортну погоду.

У західних областях місцями пройде невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах +6…+11°С.

У північних областях вночі буде йти дощ, вдень без істотних опадів. Вітер західний із переходом на північно-західний, 9-14 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12°С, вдень знизиться до +5…+10°С.

У центральних областях вночі без опадів, вранці та вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер західний із переходом на північно-західний, 9-14 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +8…+13°С, вдень +10…+15°С.

У південній частині України та у Криму очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний із переходом вдень на північно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі становитиме +9…+14°С, вдень +15…+20°С.

У східних областях вночі без опадів, вранці та вдень пройде невеликий дощ. Вітер західний із переходом на північно-західний, 9-14 м/с, пориви 16-21 м/с. Температура повітря вночі становитиме +7…+12°С, вдень +11…+16°С.

У неділю, 3 листопада, стовпчики термометрів поповзуть донизу.

У західних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -4…+1°С, вдень +4…+9°С.

У північних областях мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -2…+3°С, вдень +2…+7°С.

У центральних регіонах прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1…+4°С, вдень +3…+8°С.

У південних регіонах та Криму опадів не передбачається. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+6°С, вдень +6…+11°С.

У східній частині країни опадів не прогнозується. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3…+2°С, вдень +3…+8°С.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли та де чекати опадів у вигляді снігу. У понеділок, 4 листопада, в Україні синоптики прогнозують опади.