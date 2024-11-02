Заморозки и осадки, но не везде: каким регионам повезет с теплой погодой в эти выходные

Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт

В эти выходные Украину ожидают существенные изменения погодных условий. Так, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, по территории страны пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет осадки и значительное снижение температуры.

Об этом она написала на своей странице в Fecabook. По словам синоптика, в эти выходные Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт.

"Он обусловит дожди ночью и в первую половину дня субботы на западе, севере и в центре, а с обеда — только на востоке и западе".

Южная часть пока удержится от осадков. Холодный воздух всегда тяжелее и за атмосферным фронтом он будет давить и провоцировать сильный ветер. Поэтому северо-западный ветер будет достигать завтра в Украине штормовых порывов до 15-22 метров в секунду", — написала синоптика.

Что касается температурных показателей, то в субботу, 2 ноября, украинцам стоит ожидать прохладной, однако все еще достаточно комфортной погоды.

В западных областях местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах +6…+11°С.

В северных областях ночью будет идти дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +7…+12°С, днем снизится до +5…+10°С.

В центральных областях ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13°С, днем +10…+15°С.

В южной части Украины и Крыма ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный с переходом днем на северо-западный, 7-12 м/с, утром и днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +9…+14°С, днем +15…+20°С.

В восточных областях ночью без осадков, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер западный с переходом на северо-западный, 9-14 м/с, порывы 16-21 м/с. Температура воздуха ночью будет +7…+12°С, днем +11…+16°С.

В воскресенье, 3 ноября, столбики термометров поползут вниз.

В западных областях ожидается облачная погода, без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1°С, днем +4…+9°С.

В северных областях переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3°С, днем +2…+7°С.

В центральных регионах прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -1...+4°С, днем +3...+8°С.

В южных регионах и Крыму осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +1…+6°С, днем +6…+11°С.

В восточной части страны осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…+2°С, днем +3…+8°С.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда и где ожидать осадков в виде снега. В понедельник, 4 ноября, в Украине синоптики прогнозируют осадки.