Регіони України замете снігом: коли та де чекати опадів (карта)

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У понеділок, 4 листопада, в Україні синоптики прогнозують опади. Мова йде про сім регіонів нашої країни.

Про це стало відомо з сайту Укргідрометцентру. Там зазначається, що у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській та Полтавській областях випаде сніг.

При цьому денна температура у цих регіонах вночі буде від -1 до 0 морозу. А денна температура від +1 до +7 градусів тепла.

В інших регіонах буде дощ. А також сонячна погода. В Одеській та Миколаївській областях буде від +9 до +11 градусів тепла.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у суботу, 2 листопада, в Україну прийдуть дощі та похолодання. Окрім того, очікується сильний вітер зі штормовими поривами. Майже літнє тепло ще на день збережеться тільки в південних регіонах країни. Найхолодніше буде на заході та півночі України. Там температура коливатиметься від +6 до +11 градусів. Примітно, що нічні та денні показники не надто відрізнятимуться. За словами синоптика Наталки Діденко, Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт, який стане причиною опадів уночі та першої половини дня суботи на заході, півночі та в центрі. Після полудня дощі очікуються лише у східних та західних регіонах. У південній частині України очікується суха погода.