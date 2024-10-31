Сніг та сильний вітер, але з сюрпризом: прогноз погоди в Україні на листопад

У перші дні місяця переважатиме вітряна погода

На початку листопада в більшості регіонів північної та східної Європи очікується нестійка погода. За рахунок активізації циклонічної діяльності та атмосферних фронтів прогнозуються дощі, мокрий сніг та снігова крупа. Спостерігатимуться різкі коливання атмосферного тиску, посилиться вітер (переважно північно-західного напрямку, до 15 – 22 м/с). Температура повітря знижуватиметься.

Як розповів у коментарі сайту "Телеграф" відомий синоптик Ігор Кібальчич, у другій декаді листопада у нашому регіоні погода буде спокійнішою, проте знову трохи похолодає, місцями пройде невеликий сніг та мокрий сніг. Після 20 листопада намітиться "сюрприз", невелике потепління, але середньодобова температура подекуди виявиться нижчою за 0 °С. Внаслідок проходження нової серії атмосферних фронтів випадатимуть опади у вигляді снігу та дощу, у супроводі поривчастого вітру.

Загалом за листопад середньомісячна температура з високою ймовірністю очікується в межах кліматичної норми, в окремих областях нижче норми на 1 – 1,5 °С і коливатиметься в діапазоні -1…+4 °С, в Одеській області та Криму +5… +6 °С. Варто додати, що під впливом активних циклонів у перші дні листопада переважатиме вітряна погода. У деяких областях пориви вітру можуть досягати 19 – 24 м/с, що може призвести до падіння дерев та порушень ліній електропередач.

Кількість опадів за листопад становитиме в Україні приблизно 40—80 мм, у Карпатах місцями близько 100 мм, що в межах середніх багаторічних показників (82—123%). Формування снігового покриву відбуватиметься локально по територієї, крім центральних і південних областей.

На карті подано прогноз температурної аномалії в Європі на період з 6 по 13 листопада 2024 року. Добре помітно, що практично по всій території України температурний фон виявиться нижчим за норму

Раніше "Телеграф" публікував детальний прогноз Кібальчича на перші дні листопада. У деяких областях пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.