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Коли в Україні засніжить та чи буде зима холодною: народні прикмети

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Перший сніг Новина оновлена 15 жовтня 2024, 16:33
Перший сніг. Фото Колаж "Телеграфу"

Пізній гриб — до пізнього снігу

В Україну насуваються перші серйозні та тривалі заморозки, які цілком можуть супроводжуватись значними опадами. Проте, коли нашу країну накриє перший сніг за народними прикметами.

"Телеграф" розповість, коли в Україні засніжить за народними повір'ями і якою буде зима.

Зауважимо, що ці прикмети не є точним прогнозом погоди, проте вони спадщина наших предків.

Коли засніжить та якою буде зима в Україні — прикмети

  • Великий врожай грибів упродовж літа віщує тривалу зиму;
  • Велика кількість жолудів на дубі — до теплої зими та родючого літа;
  • Якщо рясно вродили горіхи, а грибів, навпаки, мало, то зима буде сніжна і холодна;
  • Пізній гриб — до пізнього снігу;
  • Багато ягід — до холодної зими;
  • Якщо пізно восени гриби з'являться у лісі — сніг випаде нескоро;
  • Якщо осінь багата на гриби — зима буде тепла;
  • Поки вовки в зграї не будуть зігнані справжня зима не настане;
  • Зайці в сади прийшли – до суворої зими;
  • Ворони взимку на верхівках дерев сидять, голосно каркають і чистяться – до снігу;
  • Ворони в повітрі в’ються – перед снігом, на землю сідають – до відлиги, розсілися на верхівках дерев або дахах будинків – до морозу, сидять на нижніх гілках дерев – на вітер;
  • Дятел довбає дерева знизу-вгору, здираючи практично всю кору – до сніжної і суворої зими;
  • Півень ввечері заспівав раніше дев’ятої години – до відлиги;
  • Півень посеред двору на одній лапі стоїть – до морозу;
  • Кури рано на сідало сідають – до холоднечі, і чим вище піднімаються, тим холодніше буде;
  • Дзвін здалеку чути сильно і ясно – до морозу, слабо і глухо – до снігу;
  • Вночі іній з’явився – днем снігу не чекай;
  • Світлі стовпи біля сонця – скоро істотно похолодає;
  • Кола біля сонячного диска – до лютих, тріскучих морозів;
  • Багато зірок на небі – до холоду. Рідкісні зірки – до хуртовини і негоди;
  • Якщо ви звернули увагу на хмари і помітили, що вони пливуть проти вітру, очікуйте снігопад;
  • Якщо в будинку запітніли вікна, буде потепління.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть блекаути при температурі 0 градусів.

Теги:
#Прогноз #Зима #Перший сніг