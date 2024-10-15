Коли в Україні засніжить та чи буде зима холодною: народні прикмети

Пізній гриб — до пізнього снігу

В Україну насуваються перші серйозні та тривалі заморозки, які цілком можуть супроводжуватись значними опадами. Проте, коли нашу країну накриє перший сніг за народними прикметами.

"Телеграф" розповість, коли в Україні засніжить за народними повір'ями і якою буде зима.

Зауважимо, що ці прикмети не є точним прогнозом погоди, проте вони спадщина наших предків.

Коли засніжить та якою буде зима в Україні — прикмети

Великий врожай грибів упродовж літа віщує тривалу зиму;

Велика кількість жолудів на дубі — до теплої зими та родючого літа;

Якщо рясно вродили горіхи, а грибів, навпаки, мало, то зима буде сніжна і холодна;

Пізній гриб — до пізнього снігу;

Багато ягід — до холодної зими;

Якщо пізно восени гриби з'являться у лісі — сніг випаде нескоро;

Якщо осінь багата на гриби — зима буде тепла;

Поки вовки в зграї не будуть зігнані справжня зима не настане;

Зайці в сади прийшли – до суворої зими;

Ворони взимку на верхівках дерев сидять, голосно каркають і чистяться – до снігу;

Ворони в повітрі в’ються – перед снігом, на землю сідають – до відлиги, розсілися на верхівках дерев або дахах будинків – до морозу, сидять на нижніх гілках дерев – на вітер;

Дятел довбає дерева знизу-вгору, здираючи практично всю кору – до сніжної і суворої зими;

Півень ввечері заспівав раніше дев’ятої години – до відлиги;

Півень посеред двору на одній лапі стоїть – до морозу;

Кури рано на сідало сідають – до холоднечі, і чим вище піднімаються, тим холодніше буде;

Дзвін здалеку чути сильно і ясно – до морозу, слабо і глухо – до снігу;

Вночі іній з’явився – днем снігу не чекай;

Світлі стовпи біля сонця – скоро істотно похолодає;

Кола біля сонячного диска – до лютих, тріскучих морозів;

Багато зірок на небі – до холоду. Рідкісні зірки – до хуртовини і негоди;

Якщо ви звернули увагу на хмари і помітили, що вони пливуть проти вітру, очікуйте снігопад;

Якщо в будинку запітніли вікна, буде потепління.

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