Коли в Україні засніжить та чи буде зима холодною: народні прикмети
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Пізній гриб — до пізнього снігу
В Україну насуваються перші серйозні та тривалі заморозки, які цілком можуть супроводжуватись значними опадами. Проте, коли нашу країну накриє перший сніг за народними прикметами.
"Телеграф" розповість, коли в Україні засніжить за народними повір'ями і якою буде зима.
Зауважимо, що ці прикмети не є точним прогнозом погоди, проте вони спадщина наших предків.
Коли засніжить та якою буде зима в Україні — прикмети
- Великий врожай грибів упродовж літа віщує тривалу зиму;
- Велика кількість жолудів на дубі — до теплої зими та родючого літа;
- Якщо рясно вродили горіхи, а грибів, навпаки, мало, то зима буде сніжна і холодна;
- Пізній гриб — до пізнього снігу;
- Багато ягід — до холодної зими;
- Якщо пізно восени гриби з'являться у лісі — сніг випаде нескоро;
- Якщо осінь багата на гриби — зима буде тепла;
- Поки вовки в зграї не будуть зігнані справжня зима не настане;
- Зайці в сади прийшли – до суворої зими;
- Ворони взимку на верхівках дерев сидять, голосно каркають і чистяться – до снігу;
- Ворони в повітрі в’ються – перед снігом, на землю сідають – до відлиги, розсілися на верхівках дерев або дахах будинків – до морозу, сидять на нижніх гілках дерев – на вітер;
- Дятел довбає дерева знизу-вгору, здираючи практично всю кору – до сніжної і суворої зими;
- Півень ввечері заспівав раніше дев’ятої години – до відлиги;
- Півень посеред двору на одній лапі стоїть – до морозу;
- Кури рано на сідало сідають – до холоднечі, і чим вище піднімаються, тим холодніше буде;
- Дзвін здалеку чути сильно і ясно – до морозу, слабо і глухо – до снігу;
- Вночі іній з’явився – днем снігу не чекай;
- Світлі стовпи біля сонця – скоро істотно похолодає;
- Кола біля сонячного диска – до лютих, тріскучих морозів;
- Багато зірок на небі – до холоду. Рідкісні зірки – до хуртовини і негоди;
- Якщо ви звернули увагу на хмари і помітили, що вони пливуть проти вітру, очікуйте снігопад;
- Якщо в будинку запітніли вікна, буде потепління.
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