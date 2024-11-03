В українців може з’явитися держава-покровитель: що це таке і хто нею може стати

Представники третьої країни зможуть відвідувати окуповані території та українських військовополонених

В українців та росіян може невдовзі з’явитися держава-покровитель. Статут таких країн визначений Женевською конвенцією, вони можуть мати доступ до військовополонених і займаються питаннями дотримання гуманітарного права сторонами у війні.

Про нюанси такого призначення розповів юрист-міжнародник, експерт з прав людини в міжнародному праві Роман Єдєлєв в інтерв’ю "Телеграфу": "Україна отримала великий плюс": експерт про Монреальську конференцію, країну-покровительку та Китай з Індією

За його словами, держава-покровитель може вести переговори з військовополоненими, дізнаватися про те, в якому стані їх утримують і чи порушуються їхні права. Також така країна може так само звертатися до цивільного населення на окупованих територіях, щоб дізнаватися про їх умови життя та доступність води, їжі та медикаментів.

"Це дуже серйозний інструмент, і Російська Федерація не дарма так довго його уникає. Тому що держава-покровитель може робити заяви, що доводять помилковість тверджень Російської Федерації", — зазначив експерт.

Єделєв підкреслив, що головним нюансом з такими державами полягає в тому, що жодна зі сторін не може примушувати її представників до чогось. І тому Україна та Росія мають їм повністю довіряти.

У цьому полягає головна проблема, каже експерт. Він зазначає, що від цієї країни потрібно робити жорсткі заяви про те, що РФ порушує міжнародне право, а не шукати нейтральних формулювань, щоб забезпечити нормальні відносини з Росією.

"Це має бути досить потужна держава, і при цьому рівновіддалена від України та Російської Федерації. Чи можу я зараз назвати таку державу? Чесно, навряд. Тому що ті держави, які сьогодні називаються… Якщо деякі з них входять до БРІКС, їхні лідери приїжджають до Казані, тиснуть руку, обіймаються з Путіним, тобто певні сумніви щодо їх рівновіддалення", — додав він.

Експерт наголосив, що призначення держави-покровителя це потужний інструмент. Однак, якщо цей статус отримає не та країна, то Україна дуже швидко розчарується, побачивши нейтральні політичні заяви, а результату від її роботи не буде жодного.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав і показував у яких умовах утримуються російські військовополонені. Вони мають триразове харчування, виводять на прогулянку, дають можливість дивитися телевізор і читати книги.