"На повернення знадобиться 55 років": омбудсмен шокував цифрами про кількість полонених та депортованих у РФ дітей

Дітей ворог активно використовує у своїх мерзенних цілях

За неофіційними даними, у полоні у росіян перебуває до 28 тисяч цивільних осіб. РФ за останні два роки депортувала з окупованих територій України понад 20 тис. дітей і якщо повертати по одній дитині на день, то знадобиться понад 55 років.

Заяву про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зробив на форумі "Україна. Рік 2024".

Росія депортує українських дітей

"Україні знадобиться 55 років, якщо щодня країна повертатиме по одній українській дитині. У нас немає стільки часу", ― сказав Лубінець.

Наразі Україні повертати дітей допомагає Катар. Можливо, скоро співпраця у питанні повернення українців додому розшириться.

Країна-терористка використовує маленьких українців у своїх цілях. Вони для Росії лише ресурс. Дітей записують у всякі військові організації, обробляють їх ідеологічно, щоб у дорослому віці вони вступали до російської армії та воювали проти інших країн, зокрема й України.

"Росіяни записують українських дітей у військові організації, виховують солдатів і промивають їм мізки. Надалі ці діти потраплять до російської армії та воюватимуть проти України чи інших країн", — пояснив омбудсмен.

РФ щодня порушує права українців. Але й досі не всі міжнародні організації підтримують ідею створення спеціального трибуналу. Так само не всі готові назвати те, що відбувається, геноцидом.

У полоні РФ до 28 тисяч цивільних

За неофіційними даними, Росія незаконно утримує у полоні близько 28 тисяч цивільних. Серед них також є представники ОБСЄ, і до цієї організації досі входить країна-терористка.

"Три представники організації ОБСЄ, офіційні, були затримані, двоє на Донеччині, один на Луганщині. Кілька років ми не можемо їх звільнити. І весь цей час РФ є членом ОБСЄ. Це не показник того, що у нас криза міжнародних організацій?", ― висловився Лубинець.

На думку омбудсмена, варто створити міжнародну коаліцію щодо звільнення цивільних заручників. Раніше було створено подібну для повернення депортованих дітей.

Одна з країн заявила про готовність сприяти у питанні повернення полонених із Росії. Йдеться про Катар.

Зазначимо, що цифра 28 тисяч є приблизною. Омбудсмен послався на неофіційні дані. Йдеться лише про цивільних полонених, без військовослужбовців.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що близько 2500 українських дітей вивезли до Білорусі до "літніх таборів". Однак там їм промивали мозок. У цьому агресорам допомагала відома міжнародна організація.