У украинцев может появиться государство-покровитель: что это такое, и кто им может стать

Представители третьей страны смогут посещать оккупированные территории и украинских военнопленных

У украинцев и россиян может вскоре появиться государство-покровитель. Статут таких стран определен Женевской конвенцией, они могут иметь доступ к военнопленным, а также занимаются вопросами соблюдения гуманитарного права сторонами в войне.

О нюансах такого назначения рассказал юрист-международник, эксперт по правам человека в международном праве Роман Еделев в интервью "Телеграфу": "Украина получила большой плюс": эксперт о Монреальской конференции, стране-покровительнице и Китае с Индией

По его словам, государтво-покровитель может вести переговоры с военнопленными, узнавать о том, в каком состоянии их содержат и нарушаются ли их права. Также такая страна может точно так же обращаться к гражданскому населению на оккупированных территориях, чтобы узнавать об их условиях жизни и доступности воды, еды и медикаментов.

"Это очень серьезный инструмент, и Российская Федерация не зря так долго его избегает. Потому что государство-покровитель может делать заявления, доказывающие ошибочность утверждений Российской Федерации", — отметил эксперт.

Еделев подчеркнул, что главным нюансом с такими государствами заключается в том, что ни одна из сторон не может принуждать ее представителей к чему-либо. И поэтому Украина и Россия должны им полностью доверять.

В этом заключается главная проблема, говорит эксперт. Он отмечает, что от этой страны требуется делать жесткие заявления о том, что РФ нарушает международное право, а не искать нейтральные формулировки, чтобы обеспечить нормальные отношения с Россией.

"Это должно быть достаточно мощное государство, и при этом равноудаленное от Украины и Российской Федерации. Могу ли я сейчас назвать такое государство? Честно, вряд ли. Потому что те государства, которые сегодня называются… Если некоторые из них входят в БРИКС, их лидеры приезжают в Казань, пожимают руку, обнимаются с Путиным, то есть определенные сомнения в их равноудалении", — добавил он.

Эксперт подчеркнул, что назначения государства-покровителя это мощный инструмент. Однако если этот статус получит не та страна, то Украина очень быстро разочаруется, увидев нейтральные политические заявления, а результата от ее работы не будет никакого.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал и показывал в каких условиях содержатся российские военнопленные. У них трехразовое питание, выводят на прогулку, дают возможность смотреть телевизор и читать книги.