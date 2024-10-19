Україна повернула майже сто військових: серед них захисники Авдіївки та відомий журналіст (фото, відео)

Серед тих, хто повернувся додому – відомий правозахисник Максим Буткевич, "азовці" та захисники Авдіївки

Україна повернула додому 95 українських військовополонених та заручників Кремля. Серед них – відомий правозахисник, "азовці", які захищали Маріуполь та "Азовсталь" та засуджені "судами" до тюрми військовополонені.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Інформацію про обмін підтвердив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"95 наших людей знову вдома. Воїни, які захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину, Херсонщину. Кожного разу, коли Україна рятує своїх людей із російського полону, ми наближаємо день, коли свобода буде повернута всім, хто перебуває в російській неволі. Дякую команді, яка займається пошуком і звільненням полонених. Робимо все, щоб витягнути всіх наших, кого утримує Росія. Вдячність воїнам, які поповнюють обмінний фонд, і всім партнерам, які допомагають", – написав Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що серед звільнених українців багато тих, хто отримав від російських "судів" на тимчасово окупованих територіях України різноманітні "вироки" за звинуваченням у вигаданих злочинах. 28 з них "засудили" до тривалих тюремних термінів, а 20 – взагалі до довічного ув'язнення.

"Серед звільнених з полону сьогодні нацгвардійці, військові моряки, воїни ЗСУ, прикордонники та представники інших підрозділів Сил безпеки та оборони. Наші хлопці захищали Маріуполь, Донеччину, Луганщину, Київщину, Харківщину, Чернігівщину, Херсонщину. Серед звільнених 69 солдатів та сержантів та 26 офіцерів. Це 58-й за ліком обмін, організований Координаційним штабом. У результаті нашої роботи з ворожої неволі визволено вже 3767 людей", – сказано у повідомленні.

Цікаво, що обмін підтвердили в Міністерстві закордонних справ ОАЕ. Україна та Росія, доречі, висловили вдячність ОАЕ за координацію обміну військовополоненими.

"ОАЕ успішно виступили посередником у новому обміні полоненими між Російською Федерацією та Республікою Україна, в результаті чого було звільнено 190 полонених, довівши загальну кількість полонених, якими обмінялися через посередницькі зусилля ОАЕ, до 1558 осіб. Примітно, що з початку цього року завдяки посередницьким зусиллям ОАЕ вдалося завершити п’ять обмінів військовополоненими між Росією та Україною", – сказано у повідомленні міністерства.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За даними Центру прав людини ZMINA, серед звільнених – відомий український правозахисник та співзасновник Центру Максим Буткевич. Він потрапив у полон в червні 2022 року, так званий "верховний суд" російської терористичної організації "ЛНР" намагався засудити його за сфабрикованими звинуваченнями. Завдяки обміну Буткевича вдалося звільнити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав і показував у яких умовах утримуються російські військовополонені. У них триразове харчування, їх виводять на прогулянку, дають можливість дивитися телевізор та читати книги.

Також "Телеграф" писав про те, що 13 вересня Україна та Росія провели черговий обмін полоненими. Додому повернулися 49 українців та українок.