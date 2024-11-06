"Ніяк не можу записатися на прийом до лікаря": відповіді на 5 поширених питань

Кожен українець має право отримати безоплатну медичну допомогу

Записатися до сімейного лікаря в Україні стало значно складніше. Це пов’язано як з війною (тобто виїздом з країни великої кількості людей, і лікарів у тому числі), так і з перевантаженням медичної системи, яка проходить через зміни та цифровізацію. Як дізнатися, що ваш лікар звільнився? Як тепер отримати медичну допомогу від вузькопрофільного спеціаліста? Пояснює "Телеграф".

1) Як дізнатися, що мій лікар звільнився?

Згідно з правилами, медичний заклад, в якому працював ваш сімейний лікар, протягом місяця зобов'язаний повідомити пацієнтів про його звільнення. Це буде зроблено у спосіб, зазначений у вашій декларації (зазвичай це телефонний дзвінок). Також така інформація може бути розміщена всередині медичного закладу, вебресурсах або у додатку HELSI.

Зрештою вам мають запропонувати варіанти нових лікарів, з якими можна буде підписати декларацію.

"Зараз звільнення лікарів не є рідкістю, адже вони часто не затримуються на своїх місцях довго через перевантаження, а також через невисокі зарплати, що стає основною причиною плинності кадрів", — ділиться з "Телеграфом" один з сімейних лікарів столиці.

2) Що робити, якщо в медзакладі немає вільного лікаря?

В електронній системі охорони здоров'я наразі зареєстровано 347 192 медичних працівників, з них 122 957 – лікарі спеціалізованої медичної допомоги та 25 325 лікарів первинної медичної допомоги (сімейних лікарів, терапевтів та педіатрів). Про це повідомляє пресслужба НСЗУ журналістам "Телеграфу"

Відповідь Національної служби здоров'я України на запит видання "Телеграф"

У сімейних лікарів існують чіткі нормативи щодо максимальної кількості пацієнтів на одного лікаря. Так, терапевти можуть обслуговувати до 2000 пацієнтів (з можливістю додаткових 10-20%). А сімейні лікарі, які працюють також з дітьми, можуть мати максимум 1800 пацієнтів.

Зараз в деяких медичних закладах навантаження на окремих лікарів може сягати понад 2000 пацієнтів. Тож якщо в бажаному медичному закладі немає вільного спеціаліста, з яким можна було б оформити декларацію, пацієнта можуть тимчасово скерувати до чергового лікаря або перенаправити до іншого медзакладу, де є доступні фахівці.

3) Чи впливає місце проживання на вибір лікаря?

Важливо знати, що місце проживання пацієнта не впливає на можливість підписання декларації. Це означає, що внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають такі ж права на медичну допомогу, як і постійні мешканці.

На сьогодні в багатьох лікарнях значна частка пацієнтів — саме ВПО. Це, до речі, одна з причин, чому медичний персонал стикається з додатковим навантаженням.

Проте варто зазначити, що в умовах війни наявність декларації для внутрішньо переміщених осіб не є обов’язковою. За бажанням ви можете звернутися до будь-якої лікарні, якщо та здатна забезпечити необхідне лікування.

Безоплатно ви матимете можливість отримувати направлення до лікарів вузької спеціальності або на обстеження, паперові або електронні рецепти, базові тести або аналізи, щеплення тощо.

4) Чи можна підписати декларації з кількома лікарями?

Ні, ви можете підписати декларацію лише з одним лікарем. Цей лікар стане вашою довіреною особою у більшості питань щодо здоров'я. Якщо ви вирішите укласти декларацію з новим лікарем, попередня декларація анулюється автоматично.

У інших випадках декларація, підписана з вашим сімейним лікарем або терапевтом, є безстроковою. Вона діє до тих пір, поки ви не вирішите укласти декларацію з іншим лікарем.

Тобто, якщо ви є переселенцем і раніше мали іншого сімейного лікаря за місцем проживання, то на новому місці ви маєте повне право підписати декларацію з новим лікарем.

Що стосується дітей, декларація з педіатром діє до 18 років. Після цього потрібно обрати сімейного лікаря або терапевта.

5) Як потрапити до вузькопрофільного спеціаліста і чи можна це зробити без направлення?

Якщо у вас немає декларації, ви безоплатно зможете звернутися до лікарів первинної медичної допомоги — педіатра, терапевта чи сімейного лікаря. Ці фахівці можуть оцінити ваш стан здоров'я або здоров'я вашої дитини і вирішити, чи потрібно направити вас до вузькопрофільних лікарів.

Таке е-направлення також відкриває доступ до реабілітаційних послуг, обстежень та аналізів. Однак, якщо пацієнт не має декларації з сімейним лікарем, то потрапити до вузькопрофільного спеціаліста через державну систему буде важче — можливо тільки в приватному порядку через оплату послуги в касі.

В той самий час є певні лікарі, до яких ви можете звернутися і без направлення (їхні послуги покриває Національна служба здоров’я України). До таких спеціалістів належать акушери-гінекологи, психіатри, наркологи, стоматологи, фтизіатри, а також лікарі, які спостерігають за пацієнтами з хронічними захворюваннями.

Зверніть увагу, що запис на плановий прийом до вузькопрофільних лікарів віднедавна можливий лише через хмарний медичний інформаційний сервіс Health24. Зробити це можна через реєстратуру поліклініки, мобільний додаток або вебсайт h24.ua.

Записатися в додатку чи на сайті дуже просто: введіть номер електронного направлення у полі "№ направлення" і натисніть "Пошук". На екрані з’явиться форма з усіма необхідними даними.

Електронне направлення не потрібне лише якщо пацієнту потрібна екстрена медична допомога. Вона надається безкоштовно всім пацієнтам, незалежно від наявності направлення чи декларації.