Поліція відреагувала на мовний скандал у кафе Києва. Як покарали порушника
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Порушником виявився мешканець Київської області
Поліцейські Києва виписали протокол чоловікові, який підозрюється у мовному конфлікті у книгарні та каві "Сенс". Інцидент трапився ще 2 листопада.
Про це повідомило Головне управління Національної поліції України у Києві. Особу підозрюваного було встановлено — ним виявився 44-річний мешканець Київської області. За даними слідства, після того, як йому зробили зауваження щодо російської мови у стінах закладу, чоловік відреагував агресивно.
Порушнику громадського порядку виписали протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Дрібне хуліганство).
Відповідно до статті, до цього поняття також відносять нецензурну лайку у громадських місцях, образливе приставання до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок та спокій громадян. Санкція статті передбачає:
- штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (у 2024 році — від 51 до 119 грн);
- громадські роботи терміном від 40 до 60 годин;
- виправні роботи терміном від 1 до 2 місяців, при цьому забирається 20% заробітку;
- адміністративний арешт терміном до 15 діб.
Крім того, поліція передасть матеріали справи Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, в одеському кафе відвідувачку вигнали на прохання перейти українською мовою.