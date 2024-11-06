"Никак не могу записаться на прием к врачу": ответы на 5 часто задаваемых вопросов

Каждый украинец имеет право получить бесплатную медицинскую помощь

Записаться к семейному врачу в Украине стало гораздо сложнее. Это связано как с войной (т.е. выездом из страны большого количества людей и врачей в том числе), так и с перегрузкой медицинской системы, которая проходит через изменения и цифровизацию. Как узнать, что ваш врач уволился? Как получить медицинскую помощь от узкопрофильного специалиста? Объясняет "Телеграф".

1) Как узнать, что мой врач уволился?

Согласно правилам, медицинское учреждение, в котором работал ваш семейный врач, в течение месяца обязано сообщить пациентам о его увольнении. Это будет сделано способом, указанным в вашей декларации (обычно это телефонный звонок). Также такая информация может быть размещена внутри медицинского учреждения, на веб-ресурсе или в приложении HELSI.

В конце концов вам предложат варианты новых врачей, с которыми можно будет подписать декларацию.

"Сейчас увольнение врачей не редкость, ведь они часто не задерживаются на своих местах долго из-за перегрузки, а также из-за невысоких зарплат, что становится основной причиной текучести кадров", — делится с "Телеграфом" один из семейных врачей столицы.

2) Что делать, если в медучреждении нет свободного врача?

В электронной системе здравоохранения зарегистрировано 347 192 медицинских работников, из них 122 957 – врачи специализированной медицинской помощи и 25 325 врачей первичной медицинской помощи (семейных врачей, терапевтов и педиатров). Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ журналистам "Телеграфа"

Ответ Национальной службы здоровья Украины по запросу издания "Телеграф"

У семейных врачей существуют четкие нормативы по максимальному количеству пациентов на одного врача. Так, терапевты могут обслуживать до 2000 пациентов (с возможностью дополнительных 10-20%). А семейные врачи, работающие также с детьми, могут иметь максимум 1800 пациентов.

Сейчас в некоторых медицинских учреждениях нагрузка на отдельных врачей может достигать более 2000 пациентов. Так что если в желаемом медицинском учреждении нет свободного специалиста, с которым можно было бы оформить декларацию, пациента могут временно направить к дежурному врачу или перенаправить в другое медучреждение, где есть доступные специалисты.

3) Влияет ли место жительства на выбор врача?

Важно знать, что место жительства пациента не влияет на возможность подписания декларации. Это означает, что внутренне перемещенные лица имеют такие же права на медицинскую помощь, как и постоянные жители.

На сегодняшний день во многих больницах значительная доля пациентов — именно ВПЛ. Это, кстати, одна из причин, почему медицинский персонал сталкивается с дополнительной нагрузкой.

Однако следует отметить, что в условиях войны наличие декларации для внутренне перемещенных лиц не обязательно. По желанию вы можете обратиться в любую больницу, если та способна обеспечить необходимое лечение.

Бесплатно вы сможете получать направление к врачам узкой специальности или на обследование, бумажные или электронные рецепты, базовые тесты или анализы, прививки и т.д.

4) Можно ли подписать декларации с несколькими врачами?

Нет, вы можете подписать декларацию только с одним врачом. Этот врач станет вашим доверенным лицом в большинстве вопросов о здоровье. Если вы решите заключить декларацию с новым врачом, то предварительная декларация аннулируется автоматически.

В других случаях декларация, подписанная с вашим семейным врачом или терапевтом, бессрочна. Она действует до тех пор, пока вы не решите заключить декларацию с другим врачом.

То есть, если вы являетесь переселенцем и раньше имели другого семейного врача по месту жительства, то на новом месте вы имеете полное право подписать декларацию с новым врачом.

Что касается детей, то декларация с педиатром действует до 18 лет. После этого следует выбрать семейного врача или терапевта.

5) Как попасть к узкопрофильному специалисту и можно ли это сделать без направления?

Если у вас нет декларации, вы безвозмездно сможете обратиться к врачам первичной медицинской помощи — педиатру, терапевту или семейному врачу. Эти специалисты могут оценить ваше состояние здоровья или здоровье вашего ребенка и решить, нужно ли направить вас к узкопрофильным врачам.

Такое е-направление также открывает доступ к реабилитационным услугам, обследованиям и анализам. Однако если пациент не имеет декларации с семейным врачом, то попасть к узкопрофильному специалисту через государственную систему будет труднее — возможно только в частном порядке из-за оплаты услуги в кассе.

В то же время есть некоторые врачи, к которым вы можете обратиться и без направления (их услуги покрывает Национальная служба здоровья Украины). К таким специалистам относятся акушеры-гинекологи, психиатры, наркологи, стоматологи, фтизиатры, а также врачи, наблюдающие за пациентами с хроническими заболеваниями.

Обратите внимание, что запись на плановый прием к узкопрофильным врачам недавно возможна только через облачный медицинский информационный сервис Health24. Сделать это можно через регистратуру поликлиники, мобильное приложение или вебсайт h24.ua.

Записаться в приложении или на сайте просто: введите номер электронного направления в поле "№ направления" и нажмите "Поиск". На экране появится форма со всеми необходимыми данными.

Электронное направление не требуется, только если пациенту нужна экстренная медицинская помощь. Она предоставляется бесплатно всем пациентам независимо от наличия направления или декларации.