Мільйон українців можуть залишити своїх лікарів без грошей: що треба знати

В НСЗУ розповіли про найпоширеніші помилки у медичних деклараціях

В Україні вже місяць діє нова законодавча норма, яка суттєво вплинула на механізм фінансування первинної медичної допомоги. Постанова Кабінету міністрів №1394 встановила чіткі правила: з 1 жовтня заклади охорони здоров'я більше не отримуватимуть кошти за пацієнтів, які не пройшли повну верифікацію особистих даних.

Йдеться передусім про вказані у деклараціях номери телефонів та реєстраційні номери облікових карток платників податків.

"Телеграф" поспілкувався з лікарями та НСЗУ, щоб дізнатися, скільки людей досі не оновили контактні дані, чому процес верифікації викликає затримки, і як медичні установи справляються з новими вимогами.

Що змінилося і для чого

Для розуміння: наразі в електронній системі охороні здоровʼя (ЕСО3) впроваджено новий напрям верифікації даних — шляхом обміну даних між ЕСОЗ та Державним реєстром фізичних осіб-платників податків (ДРФО).

— Це дозволить підвищити якість та достовірність медичних даних, допоможе уникнути помилок при формуванні електронних медичних карток, забезпечить коректність медичних висновків, зокрема електронних лікарняних — пояснюють "Телеграфу" у Національній службі здоров'я України.

Відповідь НСЗУ на питання "Телеграфу"

Ініціатива була спрямована на цифровізацію, адже система автоматично перевірятиме прізвище, ім'я, по батькові, дату народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП). Причому такий моніторинг відбуватиметься на постійній основі.

Питання полягає в тому, що деякі українці мають помилки у своїх документах, тому такі нюанси з'ясовуються вже на місці.

Мільйон українців потребують верифікації медичних даних

За офіційними даними Електронної системи охорони здоров'я станом на 18 жовтня, загальна картина декларацій виглядає так: понад 31,5 млн пацієнтів уклали декларації з лікарями. З них більше ніж 25,4 млн — дорослі пацієнти та понад 6 млн — діти.

— Наразі потребують оновлення персональних даних близько 999,7 тис. дорослих пацієнтів, що становить 4% від загальної кількості дорослих, які мають укладені декларації, — повідомили у Нацслужбі здоров'я.

Але є ще неповнолітні. На 1 жовтня таких дітей налічувалося приблизно 4,3 мільйона. Їхній процес верифікації ускладнюється тим, що більшість із них попросту не отримують РНОКПП.

Як додатково роз'яснила НСЗУ, пацієнт зі статусом "Неуспішна верифікація" не втрачає доступу до медичної допомоги. Більш негативні наслідки тут для самого лікаря. Адже в такому випадку він надаватиме допомогу пацієнту задаром.

Зокрема в цьому полягають зміни від 1 жовтня. Для дорослих пацієнтів старше 18 років, які не пройшли верифікацію, передбачено зменшення фінансування — так званий коригувальний коефіцієнт "0".

— Ми розробили чіткий алгоритм дій для медичних закладів, — зауважують в НСЗУ. — Протягом року велася масштабна роз'яснювальна робота з надавачами медичних послуг.

Важлива деталь: декларація пацієнта буде повністю оплачена одразу після присвоєння статусу "Успішна верифікація". Винятком є діти — для них коефіцієнт "0" не застосовується. Медзаклади продовжать отримувати повне фінансування за пацієнтів до 18 років.

Латинські літери та зайві пробіли

Для медичних закладів розроблено чіткий алгоритм дій у випадку виявлення статусу "Неуспішна верифікація":

Зв'язатися з пацієнтом будь-яким зручним способом Порівняти наявні дані з інформацією в ЕСОЗ За потреби виправити технічні помилки через медичну інформаційну систему У складніших випадках — спрямувати пацієнта до відповідних органів

— Часто проблеми виникають через технічні деталі — латинські літери в українських іменах чи зайві пробіли, — коментують в НСЗУ. — Такі помилки легко виправити через МІС (медична інформаційна система — Ред.).

Якщо ж виявлено розбіжності в реєстраційному номері платника податків, пацієнту рекомендують подати онлайн-звернення через сайт НСЗУ.

"Деякі пацієнти безвідповідальні"

В одній з київських поліклінік, де побував "Телеграф", працює 10 сімейних лікарів на 4 амбулаторії. Коли ми заходимо до кабінету сімейної лікарки Олени Петренко (ім'я змінено на її прохання), вона саме закінчує телефонну розмову.

— Так, обов'язково потрібно підтвердити ваші дані, оскільки це впливає на фінансування лікарні, – пояснює вона пацієнту. Це вже десятий дзвінок за ранок, і попереду їх ще чимало.

Як стверджує лікарка, з двох тисяч її пацієнтів у 300 є неточності в деклараціях.

— Це досить велика кількість беручи до уваги те, що лікар змушений витрачати додатковий час на контактування з пацієнтами та перевірку їхніх даних, при цьому втрачаючи фінансування. Ситуація ускладнюється тим, що частина людей або перебуває за межами країни, або не проявляє належної уваги до цього питання, — пояснює Олена, гортаючи записи у своєму щоденнику.

Як говорять"Телеграфу" представники НСЗУ, медичні працівники дійсно мають стежити за актуальністю даних пацієнтів під час надання їм медичної допомоги та за потреби – оновлювати інформацію.

— Лікар через електронну систему бачить статус верифікації. У разі потреби лікар може оновити реєстраційні дані пацієнта або, якщо допущена помилка в РНОКПП (Індивідуальний податковий номер — Ред.) — спрямувати пацієнта подати звернення до Нацслужби здоров'я з метою оновити дані.

До слова, після запровадження нових правил НСЗУ і саме перезавантажене зверненнями з приводу декларацій.

Про що варто пам'ятати українцям

По-перше, слід підкреслити, що якщо у вашій декларації є неточності або дані потребують оновлення, вас про це повідомлять. Зазвичай зв'язок із пацієнтами підтримує безпосередньо сімейний лікар, а іноді — й інші медичні працівники.

Сама декларація укладається безстроково, тож якщо ви не верифіковані у системі — вам все одно зобов'язані надавати допомогу. Проте ваші неоновлені дані впливають на заробітну плату сімейного лікаря. Крім того, актуальні контактні дані дозволять медикам вчасно інформувати вас про важливі питання щодо вашого здоров'я.

Отже, найкращим рішенням буде записатися на прийом та уточнити свої дані або ж оновити їх онлайн. Для цього потрібно зателефонувати на "гарячу лінію" своєї лікарні для всіх уточнень.

Серед документів вам знадобиться ID-паспорт — фізичний або у додатку "Дія". Саме там вказаний ваш реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), необхідний для верифікації. Відповідно якщо ви маєте паперовий паспорт, то окрім нього потрібно взяти й сам ідентифікаційний номер.

При подальшій зміні особистих даних (номеру телефону, ПІБ тощо) обов'язково повідомте про це свого сімейного лікаря.