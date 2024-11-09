"Краще зробити це…" OSINT-спеціаліст озвучив українцям поради з безпеки даних

Слід дуже добре подумати, перш ніж давати свої персональні дані будь-кому

У сучасному світі інструментами ведення війни є не лише танки, літаки, кораблі, артилерія і стрілецька зброя. Сюди також відносять і використання Інтернет-технологій, зокрема OSINT — розвідку відкритих джерел. Це допомагає знаходити загрози, відстежувати російських злочинців і забезпечувати безпеку у кіберпросторі.

Про те, що слід зробити українцям, аби їхні персональні дані в Інтернеті були під надійним захистом, розповів координатор команди InfoHunters, одного з українських OSINT-проєктів у матеріалі "Телеграфу": "Це одна з причин, чому війна триває": розвідник про супутникові знімки Google, російський ВПК і методи шпигунства ворога.

Цивільним варто задуматися двічі, перш ніж надавати свої дані у магазинах чи на інших сайтах. Можна створити окрему пошту та номер телефону саме для таких випадків. Також не слід розголошувати зайву ідентифікаційну інформацію про себе. Варто регулярно міняти паролі та не використовувати прості комбінації, як-от "12345".

А от військовим, зважаючи на роботу ворога в секторі радіоелектронної розвідки, потрібен інший підхід. У таких випадках краще звертатися до фахівців, які можуть надати рекомендації з урахуванням специфіки саме радіоелектронної розвідки.

Також спеціаліст озвучив типові помилки, які українці допускають, коли публікують матеріали в соцмережах. Це може бути на користь ворогу.

По-перше, йдеться про фото чи відео, на яких було зафіксовано місце перебування або умови життя якихось публічних осіб. В якості прикладу спеціаліст згадує нещодавнє розслідування команди Bihus.Info про нардепа-втікача Артема Дмитрука: тоді його дружина опублікувала відео з їхнього лондонського помешкання, і виявилося, що воно розташоване дуже близько до місця, де часто буває сам чоловік.

За словами спеціаліста, таке використання геолокації та аналіз контенту може надати ворогові багато інформації, навіть якщо самі автори публікацій про це не здогадуються. По-друге, варто бути обережними з публікацією будь-якої інформації, що стосується військових дій.

"Служба безпеки України не дарма закликала не викладати відео обстрілів чи результатів ударів, оскільки це може допомогти ворогу оцінити ефективність атак та спланувати наступні. Навіть позитивні для нас новини можуть бути використані росіянами для своєї пропаганди. Саме тому є цілком виправданою кримінальна відповідальність за фото- та відеозйомку переміщень військовослужбовців, зброї і техніки", — заявив координатор команди InfoHunters.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що голову Харківської ОВА Олега Синєгубова розкритикували за піар-акції у місті, оскільки це може грати на руку ворогу.