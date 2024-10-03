Знімає стрес у качалці Лондона: журналісти розвідали, як влаштувався нардеп Дмитрук після втечі (відео)

Нардеп готувався до втечі задовго, а не покинув Україну, бо його нібито переслідували

Народний депутат Артем Дмитрук, який нещодавно незаконно покинув Україну, свою втечу готував давно. І те, що він був змушений покинути домівку через переслідування, як він заявляв, аж ніяк не може бути правдою.

Журналістське розслідування BIHUS info виявило цікаві деталі щодо його перебування в Лондоні. За даними розслідування, дружина Дмитрука, Анастасія, разом з дітьми відвідувала Лондон ще на початку повномасштабного вторгнення. У її Instagram з'явилися публікації з британської столиці, зокрема зі станції метро Бермондсі.

Влітку 2023 року родина знову приїхала до Лондона. Вони активно відвідували місцеві пам'ятки, парки та магазини. Цікаво, що в цей час риторика самого Дмитрука в соціальних мережах різко змінилася — він перейшов на російську мову та зайняв антимобілізаційну позицію.

Місце проживання

Журналісти зуміли встановити приблизне місце проживання родини Дмитруків у Лондоні. За їхніми даними, сім'я оселилася в районі Бермондсі, неподалік від однойменної станції метро. Цей район знаходиться в центральній частині міста, на березі Темзи.

Спортивні захоплення

Окрему увагу журналісти приділили спортивним заняттям Артема Дмитрука. Вони змогли ідентифікувати спортзал, який відвідує депутат. Це виявився Southwark Park Sports and Athletics Center, розташований неподалік від місця проживання родини.

Нове помешкання

Згодом журналісти виявили, що родина Дмитруків переїхала до нового житлового комплексу Cascade Court у районі Баттерсі. Вартість двокімнатних квартир у цьому комплексі сягає 850 000 фунтів стерлінгів, а оренда може коштувати близько 5 000 фунтів на місяць.

Питання безпеки

Незважаючи на заяви Дмитрука про переслідування та загрози життю, родина активно публікує фото та відео з різних локацій Лондона. Це викликає сумніви щодо реальності заявлених загроз.

Розслідувачі дійшли висновку, що переїзд родини Дмитруків до Лондона був заздалегідь спланованим, а не спонтанним рішенням через загрози. Вони також припускають, що депутат може використовувати свій статус для отримання політичного притулку.

Раніше "Телеграф" також розповідав про те, що нардепа Дмитрука можуть екстрадувати до України. Генпрокуратура розпочала підготовку.