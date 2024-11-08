Синєгубова рознесли за піар-фото у Харкові: "Удар був питанням часу"

Донік вважає, що ворогові, який професійно володіє методами OSINT розвідки, встановити місце зовсім не проблема

Керівник навчально-інструкторської групи 151-го навчального центру ЗСУ Роман Донік обурився поведінкою начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова. Він заявив, що чиновника багато разів просили обережніше робити піар-акції на території Харкова, але він нібито не прислухався.

Відповідне повідомлення було опубліковано на сторінці Доніка у Facebook. Він пояснив, що йдеться про подальші удари по місту.

"Вибачте, але мене вже ця відверта тупість трохи вибиває. Особливо коли під час війни тупість, або недбалість чиновника обласного рівня, тягне за собою тяжкі наслідки для цивільного міста. Знайомтеся. Голова обласної військової адміністрації Синєгубов. Десятки разів його просили, більш обережно робити піар-акції. Але йому начхати на місто", — написав Донік.

Він розповів, як це працює. За словами Романа, Територіальне товариство купує для військових допомогу, а згодом голова громади везе це до Харкова.

"Після цього викликають військових і під камери Синєгубов передає допомогу до якої не має відношення військовим. Фоточки в постах викладають в соцмережі. Бо медійна і піарна компонента дуже подобається ОП. Фоточок багато. Вони всі, якимось дивом прив'язані до одного впізнаваного в місті місця. Постійно. Які висновки можна з цього зробити", — пояснив керівник навчально-інструкторської групи.

При цьому Донік вважає, що ворогові, який професійно володіє методами OSINT розвідки, встановити місце зовсім не проблема.

"Його просили припинити робити цю ху**ю більше року тому. Бо лише питання часу було, коли вдарять по очевидному об’єкту. Але Синєгубову пофіг. Бо він ледащо, яке тільки заради фоточок вилазить зі свого кабінету, в тому числі "засвітити" свою важку працю на руїнах в місті", — зазначив Роман.

Водночас Донік радить задуматися, коли харків’яни обурюються, що росіяни завдають ударів по якихось культових місцях, хто допомагає визначити пріоритетність цілей.

"А якщо ви накладете на мапу всі прильоти за останні місяців 10, в одному з центральних районів, то побачите якесь дивне співпадіння з азимутом ударів та фоточок в соцмережах. Але це не зупиняє любителя попіаритись на мавіках, замість того щоб дбати про безпеку міста. І так, це не навмисно. Це просто по**й на місто і містян. Це просто ліньки від’їхати на три квартали", — пише автор поста.

Донік підсумував тим, що на сторінці Олега Синєгубова є багато подібних фотографій.

Важливо додати, що, наприклад, на цьому фото позаду на тлі розташована будівля Держпрому. 28 жовтня росіяни завдали удару коригованими авіабомбами (КАБ) по Харків і, зокрема, було значно пошкоджено будівлю Держпрому.

Однак саме ці фотографії були опубліковані ще восени 2023 року.

Також у ніч проти 8 листопада був приліт біля Сухого фонтану в землю скверу між корпусами університету. У Держпромі вилетіли шибки. Сам фонтан залишився неушкодженим. Частково постраждала новорічна композиція.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відновлення будівлі Держпрому може тривати багато років і навіть десятиліття. Що відомо про пошкодження харківського Держпрому.