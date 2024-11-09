"Лучше сделать это…" OSINT-специалист озвучил украинцам советы по безопасности данных

Следует очень хорошо подумать, прежде чем давать свои персональные данные любому

В современном мире инструментами ведения войны являются не только танки, самолеты, корабли, артиллерия и стрелковое оружие. Сюда также относят и использование Интернет-технологий, в частности OSINT – разведку открытых источников. Это помогает находить угрозы, отслеживать российских преступников и обеспечивать безопасность в киберпространстве.

О том, что нужно сделать украинцам, чтобы их персональные данные в Интернете были под надежной защитой, рассказал координатор команды InfoHunters, одного из украинских OSINT-проектов в материале "Телеграф": "Это одна из причин, почему война продолжается": разведчик о спутнике снимки Google, российский ВПК и методы шпионажа врага.

Гражданским стоит задуматься дважды, прежде чем предоставлять свои данные в магазинах или на других сайтах. Для таких случаев можно создать отдельную почту и номер телефона. Также не следует разглашать лишнюю идентификационную информацию о себе. Следует регулярно менять пароли и не использовать простые комбинации, например "12345".

А вот военным, учитывая работу врага в секторе радиоэлектронной разведки, нужен другой подход. В таких случаях лучше обращаться к специалистам, которые могут предоставить рекомендации с учетом специфики радиоэлектронной разведки.

Специалист также озвучил типичные ошибки, которые украинцы допускают, когда публикуют материалы в соцсетях. Это может быть в пользу противника.

Во-первых, речь идет о фото или видео, на которых было зафиксировано местонахождение или условия жизни каких-либо публичных лиц. В качестве примера специалист вспоминает недавнее расследование команды Bihus.Info о беглом нардепе Артеме Дмитруке: тогда его жена опубликовала видео из их лондонского помещения, и оказалось, что оно расположено очень близко к месту, где часто бывает сам муж.

По словам специалиста, такое использование геолокации и анализ контента может предоставить врагу много информации, даже если сами авторы публикаций об этом не догадываются.

"Служба безопасности Украины не зря призвала не выкладывать видео обстрелов или результатов ударов, поскольку это может помочь врагу оценить эффективность атак и спланировать следующие. Даже позитивные для нас новости могут использоваться россиянами для своей пропаганды. Именно поэтому полностью оправдана уголовная ответственность за фото- и видеосъемку перемещений военнослужащих, оружия и техники", — заявил координатор команды InfoHunters.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главу Харьковской ОВО Олега Синегубова раскритиковали за пиар-акции в городе, поскольку это может играть на руку врагу.