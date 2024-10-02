Масовий збій у роботі. Хакери ГУР "поклали" фінансовий сектор Росії

Під атакою опинилися кілька великих банків, а також оператор "Ростелеком"

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України здійснили успішну атаку на сервери установ Росії. На цей раз під ударом опинився фінансовий сектор: банки, системи онлайн-платежів та навіть телекомунікаційний оператор.

Про це "Телеграфу" повідомили проінформовані джерела в українській розвідці. Під атаку хакерів потрапили такі банки, як "Открытие" та Альфа-банк", їхні системи платежів, телекомунікаційний оператор "Ростелеком" та внутрішні сервіси фінансових установ Російської Федерації.

Внаслідок операції українських хакерів стався глобальний збій у системі швидких платежів, перестали працювати мобільні додатки банків та онлайн-банкінг. Про атаку повідомили російські медіа, а користувачі соціальних мереж поскаржилися на неможливість проводити валютні операції та користуватися програмами.

Ось так виглядали стрічки новин після атаки хакерів.

А ось, що писали користувачі російських соціальних мереж із цього приводу.

У російських банках визнали наявність збою, але не почали називати його причин. Також там можуть вказати терміни відновлення роботи всіх сервісів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що українські хакери паралізували роботу російських державних підприємств. Серед них – сайт московського метро, РЖД та МВС Росії.