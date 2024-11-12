Бої вже почалися. ЗМІ повідомили про плани Росії штурмувати велике українське місто

ЗСУ раніше вже фіксували перекидання російських сил на цьому напрямку

Російські війська готуються до можливого наступу в Запорізькій області. Його ціллю може бути штурм Запоріжжя.

Про це пише The Economist з посиланням на джерела в українській розвідці. Видання зазначає, що на цьому напрямку вже почалися бої.

Також повідомляється, що російський президент Володимир Путін зараз тримає ініціативу на фронті. На думку видання, малоймовірно, що він запропонує припинення вогню до завершення кількох боїв.

Зокрема, мова також йде про наступ росіян в районі міста Курахове Донецької області. The Economist пише, що тут російські сили мають перевагу перед українськими в розмірі шість проти одного, а "український відступ, здається, неминучий найближчим часом".

"Україна відстає в окупованій нею Курській області. Звідци Росія намагається витіснити українських солдатів за допомогою тисяч північнокорейських військ", — йдеться в матеріалі.

Нагадаємо, 11 листопада речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що росіяни формують ударні групи на Запорізькому напрямку, перекидаючи туди підготовлені підрозділи. Очікується, що штурми там розпочнуться найближчими днями.

Своєю чергою речник Національної гвардії України Руслан Музичук заявив, що Сили оборони готуються відбивати нові атаки на Запорізькому напрямку. Він зазначив, що лінія фронту на цій ділянці — не нова, а ЗСУ чудово знають характер дій противника.