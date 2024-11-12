Бои уже начались. СМИ сообщили о планах России штурмовать большой украинский город

ВСУ ранее уже фиксировали переброску российских сил на этом направлении

Российские войска готовятся к возможному наступлению в Запорожской области. Его целью может быть штурм Запорожья.

Об этом пишет The Economist со ссылкой на источники в украинской разведке. Издание отмечает, что на этом направлении уже начались бои.

Также сообщается, что российский президент Владимир Путин сейчас удерживает инициативу на фронте. По мнению издания, маловероятно, что он предложит прекращение огня до завершения нескольких боев.

В частности, речь также идет о наступлении россиян в районе города Курахово Донецкой области. The Economist пишет, что здесь российские силы имеют преимущество перед украинскими в размере шесть против одного, а "украинское отступление, кажется, неизбежным в ближайшее время".

"Украина отстает в оккупированной ею Курской области. Оттуда Россия пытается вытеснить украинских солдат с помощью тысяч северокорейских войск", — говорится в материале.

Напомним, 11 ноября спикер Сил обороны юга Владислав Волошин сообщил, что россияне формируют ударные группы на Запорожском направлении, перебрасывая туда подготовленные подразделения. Ожидается, что штурмы там начнутся в ближайшие дни.

В свою очередь спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук заявил, что Силы обороны готовятся отбивать новые атаки на Запорожском направлении. Он отметил, что линия фронта на этом участке не новая, а ВСУ прекрасно знают характер действий противника.