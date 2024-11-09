Ще один пекельний напрямок? У ЗСУ розповіли, де РФ може почати штурм

ЗСУ фіксують перекидання сил

Українські військові фіксують підготовку окупантів до штурму на півдні країни. Наразі армія РФ перекинула туди частину військ та оновила боєкомплекти.

Про це розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі "Ми-Україна". За його словами, ситуація на фронті наразі важка і на кількох напрямках вже відчутно посилення натиску росіян.

Волошин наголошує, що армія РФ продовжує обстріли та удари по позиціях українських сил оборони, а також по містах, що знаходяться в прифронтовій зоні на півдні України.

"Ситуація загалом мало чим відрізняється від тієї, яка складалася два-три тижні тому. Ворог активно готується до штурмових дій на певних ділянках лінії розмежування. Вони проводять розвідку і готуються до початку штурмів", — зазначив військовий.

Він додає, що російські війська готуються до спроб прорвати оборону ЗСУ. Наразі окупанти поповнили запаси боєкомплекту та перемістили штурмові групи на передові позиції.

"Це свідчить про те, що найближчим часом може розпочатися штурм наших позицій. Однак, слід зазначити, що мова не йде про масштабний наступ, а лише про локалізовані штурмові дії на окремих ділянках фронту", — пояснює Волошин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни продовжують окуповувати території на фронті. Зафіксовано просування на Донеччині та Луганщині.