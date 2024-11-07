Серед поранених – маленькі діти: як виглядає Запоріжжя після масової атаки КАБами (фото, відео)

Є багато постраждалих серед мирного населення

У четвер, 7 листопада, Запоріжжя зазнало масованої атаки з боку російських військ. Відомо, що по місту було завдано п’ять ударів КАБами.

Внаслідок атаки є масштабні руйнування, а також постраждалі серед цивільного населення. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу" з місця подій.

Під час повітряної тривоги в місті пролунала низка вибухів. Відомо, що Запоріжжя атакували за допомогою керованих авіаційних бомб. Усього ворог завдав 5 ударів.

Є влучення по житлових будинках у приватному секторі, лікарні та п’ятиповерхівці. На даний момент відомо, що в результаті атаки 17 людей отримали поранення. Серед постраждалих троє дітей – чотиримісячна дівчинка та хлопчики віком 1 та 10 років.

За попередніми даними, одна жінка загинула. Під завалами будівель ще перебувають люди – їх намагаються знайти та деблокувати рятувальники.

Внаслідок прильоту по приватному сектору було повністю зруйновано кілька будинків. На місці почалася пожежа, але розповсюдження вогню вдалося зупинити бійцям ДСНС.

При цьому знищено та пошкоджено десятки автомобілів.

У лікарні, яка також зазнала обстрілу, вилетіли вікна та двері, а також частково було пошкоджено дах та обшивку стін.

У дворі медустанови видніється величезна вирва, а довкола лежать шибки та частини фасаду.

У п’ятиповерховому житловому будинку після прильоту впала частина під’їзду. Під завалами опинилась жінка, яку деблокували рятувальники.

Будинок дуже пошкоджений. Наслідки атаки ліквідують за допомогою тракторів та важкої техніки.

На місцях працюють усі екстрені служби міста. Всім постраждалим надається допомога.

Усіх автовласників просять звільняти крайню ліву смугу під час руху, щоб спецтранспорт міг вільно дістатися до місці влучань.

Масштаби руйнувань встановлюються.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що рано вранці 5 листопада в Запоріжжі пролунали вибухи. Внаслідок пригоди загинули шестеро людей. Пізніше стало відомо, що кількість поранених через удар росіян зросла до 23 людей.