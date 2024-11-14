Архітектурні пам'ятки Куп’янська, які Росія вже зруйнувала: знищено найстаріший музей (фото)
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У Куп'янську народився відомий російський поет
У Куп'янську, який ще у 2022 році ЗСУ звільнили від окупації, знаходиться багато пам'яток архітектури. Проте через постійні російські обстріли деякі з них вже зруйновано.
"Телеграф" розповість про пам'ятки Куп'янська, які знищила Росія, а також про видатних людей, що народились у цьому місті.
На території сучасного Куп’янська розміщено три будівлі, які мають статус пам’яток архітектури. Проте більшість цивільних будівель у місті мають більш ніж 350-річну історію.
Які пам'ятки є у Куп'янську
- Перший в Україні пам'ятник медичній сестрі, який відкрили 1 вересня 2004 року
- Пам'ятник Т. Г. Шевченку
- Краєзнавчий музей (зруйнований російським обстрілом 2023 року)
- Свято-Миколаївський кафедральний собор Ізюмської та Куп'янської єпархії
- Покровська церква
- Пам'ятник байбаку
Росіяни зруйнували краєзнавчий музей Куп'янська
У 1972 році відкрили Куп'янський краєзнавчий музей. Він розташований у центрі міста у будівлі, яка входила в комплекс споруд зруйнованого у радянський період Покровського собору (кін. XIX ст.). Він є архітектурною та історичною пам'яткою 2-ї половини ХІХ ст.
Проте вже 25 квітня 2023 року в результаті ракетного російського удару по музею, будівля була повністю зруйнована. Тоді внаслідок удару загинуло дві співробітниці, а десятеро осіб було поранено.
Куп'янський краєзнавчий музей у 2022 році потрапив в окупацію. Під час якої директорка Ірина Осадча врятувала цінні експонати, зокрема українські стародавні сорочки, заховавши їх у різних мешканців міста. Після деокупації міста частина експонатів основного фонду музею були перевезені на збереження до Харківського історичного музею.
Росія пошкодила Свято-Миколаївський кафедральний собор у Куп'янську
Він був збудований 1852 року на місці дерев'яного храму, заснованого ще 1705 року. За радянської влади, у 1932 році, частина храму була зруйнована (повністю купол і дзвіниця).
Проте вже у 1991 році храм відновили у первісному вигляді. Але 26 вересня 2022 року, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, територія Свято-Миколаївського кафедрального собору зазнала руйнувань внаслідок обстрілу російських військ — через обстріл згоріла недільна школа та церковний магазин.
Які відомі люди народились у Куп'янську
У місті, яке обстрілюють і руйнують росіяни, народився Некрасов Микола Олексійович — російський поет, письменник і публіцист, класик російської літератури. На честь нього було названо одну з вулиць Куп'янська.
Раніше "Телеграф" розповідав, що у Генштабі спростували останні успіхи РФ на фронті, зокрема і у Куп'янську.