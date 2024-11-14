Архітектурні пам'ятки Куп’янська, які Росія вже зруйнувала: знищено найстаріший музей (фото)

У Куп'янську народився відомий російський поет

У Куп'янську, який ще у 2022 році ЗСУ звільнили від окупації, знаходиться багато пам'яток архітектури. Проте через постійні російські обстріли деякі з них вже зруйновано.

"Телеграф" розповість про пам'ятки Куп'янська, які знищила Росія, а також про видатних людей, що народились у цьому місті.

На території сучасного Куп’янська розміщено три будівлі, які мають статус пам’яток архітектури. Проте більшість цивільних будівель у місті мають більш ніж 350-річну історію.

Які пам'ятки є у Куп'янську

Перший в Україні пам'ятник медичній сестрі, який відкрили 1 вересня 2004 року

Пам'ятник Т. Г. Шевченку

Краєзнавчий музей (зруйнований російським обстрілом 2023 року)

Свято-Миколаївський кафедральний собор Ізюмської та Куп'янської єпархії

Покровська церква

Пам'ятник байбаку

Росіяни зруйнували краєзнавчий музей Куп'янська

У 1972 році відкрили Куп'янський краєзнавчий музей. Він розташований у центрі міста у будівлі, яка входила в комплекс споруд зруйнованого у радянський період Покровського собору (кін. XIX ст.). Він є архітектурною та історичною пам'яткою 2-ї половини ХІХ ст.

Проте вже 25 квітня 2023 року в результаті ракетного російського удару по музею, будівля була повністю зруйнована. Тоді внаслідок удару загинуло дві співробітниці, а десятеро осіб було поранено.

Куп'янський краєзнавчий музей у 2022 році потрапив в окупацію. Під час якої директорка Ірина Осадча врятувала цінні експонати, зокрема українські стародавні сорочки, заховавши їх у різних мешканців міста. Після деокупації міста частина експонатів основного фонду музею були перевезені на збереження до Харківського історичного музею.

Росія пошкодила Свято-Миколаївський кафедральний собор у Куп'янську

Він був збудований 1852 року на місці дерев'яного храму, заснованого ще 1705 року. За радянської влади, у 1932 році, частина храму була зруйнована (повністю купол і дзвіниця).

Проте вже у 1991 році храм відновили у первісному вигляді. Але 26 вересня 2022 року, під час повномасштабного російського вторгнення в Україну, територія Свято-Миколаївського кафедрального собору зазнала руйнувань внаслідок обстрілу російських військ — через обстріл згоріла недільна школа та церковний магазин.

Які відомі люди народились у Куп'янську

У місті, яке обстрілюють і руйнують росіяни, народився Некрасов Микола Олексійович — російський поет, письменник і публіцист, класик російської літератури. На честь нього було названо одну з вулиць Куп'янська.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Генштабі спростували останні успіхи РФ на фронті, зокрема і у Куп'янську.