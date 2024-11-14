Куп'янськ та Іллінка під контролем ЗСУ? У Генштабі спростували останні успіхи РФ на фронті (карти)

У Генштабі закликали ретельно перевіряти інформацію, що з'являється в Мережі

Попри складну ситуацію на фронті та численні спроби просування армії РФ, українські військові продовжують стримувати ворога на ключових напрямках. Після появи в інформаційному просторі повідомлень про нібито захоплення окремих населених пунктів, у Генеральному штабі ЗСУ офіційно спростували цю інформацію.

Куп'янськ залишається під повним контролем Сил оборони України. Військове керівництво категорично заперечує присутність російських військ у місті. Про це йдеться у повідомленні на офіційних сторінках Генштабу у соцмережах.

Станом на 14 листопада на картах DeepState відображається, що війська РФ підійшли до міста, або й увійшли в нього

Де розташоване місто Куп'янськ

Щобільше, напередодні українські захисники завдали росіянам суттєвих втрат під час спроби наступу на цьому напрямку. Вони втратили значну кількість бронетехніки та особового складу.

Щодо населеного пункту Іллінка Донецької області, ситуація також під контролем українського війська. На околицях населеного пункту тривають постійні бойові зіткнення, проте підрозділи ЗСУ утримують свої позиції.

Згідно з картою DeepState, Іллінка повністю окупована армією РФ

Де розташована Іллінка Донецької області

Нагадаємо, що українські воїни продовжують стримувати армію РФ на всіх напрямках фронту. Найгарячіші бої точаться на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямках, де російські військові намагаються прорвати оборону наших військ. Під Куп’янськом, наприклад, росіяни намагались прорвати нашу оборону. Вони застосовували заборонену тактику.