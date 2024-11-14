Архитектурные памятники Купянска, которые Россия уже разрушила: уничтожен самый старый музей (фото)

В Купянске родился известный российский поэт

В Купянске, который еще в 2022 году ВСУ освободили от оккупации, находится множество памятников архитектуры. Однако из-за постоянных российских обстрелов некоторые из них уже разрушены.

"Телеграф" расскажет о памятниках Купянска, которые уничтожила Россия, а также о выдающихся людях, родившихся в этом городе.

На территории современного Купянска расположены три здания, имеющие статус памятников архитектуры. Однако большинство гражданских зданий в городе имеют более 350-летнюю историю.

Какие достопримечательности есть в Купянске

Первый в Украине памятник медицинской сестре, открытый 1 сентября 2004 года

Памятник Т. Г. Шевченко

Краеведческий музей (разрушен российским обстрелом 2023 году)

Свято-Николаевский кафедральный собор Изюмской и Купянской епархии

Покровская церковь

Памятник суслику

Россияне разрушили краеведческий музей Купянска

В 1972 году был открыт Купянский краеведческий музей. Он расположен в центре города в здании, входившем в комплекс сооружений разрушенного в советский период Покровского собора (кон. XIX в.). Он является архитектурным и историческим памятником 2-й половины XIX в.

Однако уже 25 апреля 2023 года в результате ракетного российского удара по музею здание было полностью разрушено. Тогда в результате удара погибли две сотрудницы, а десять человек были ранены.

Купянский краеведческий музей в 2022 году попал в оккупацию. Во время которой директор Ирина Осадчая спасла ценные экспонаты, в частности украинские древние рубашки, спрятав их у разных жителей города. После деоккупации города часть экспонатов основного фонда музея были перевезены на хранение в Харьковский исторический музей.

Россия повредила Свято-Николаевский кафедральный собор в Купянске

Он был построен в 1852 году на месте деревянного храма, основанного еще в 1705 году. При советской власти, в 1932 году, часть храма была разрушена (полностью купол и колокольня).

Однако уже в 1991 году храм был восстановлен в первоначальном виде. Но 26 сентября 2022 года, во время полномасштабного российского вторжения в Украину, территория Свято-Николаевского кафедрального собора потерпела разрушения в результате обстрела российских войск — из-за обстрела сгорела воскресная школа и церковный магазин.

Какие известные люди родились в Купянске

В городе, который обстреливают и разрушают россияне, родился Некрасов Николай Алексеевич – русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы. В честь него была названа одна из улиц Купянска.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Генштабе опровергли последние успехи РФ на фронте, в том числе и в Купянске.