Росіяни окупували нове село на Донеччині та просунулися до Куп'янська (карти боїв)

Окупанти намагаються йти вперед за будь-яку ціну

Йде 995-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 13 листопада, до 22:00, на фронті сталося 151 бойове зіткнення. Росіяни просунулися у Донецькій та Харківській областях.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Іллінку (Покровський район Донецької області). Також росіяни просунулися у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська (Харківська область). Зміни лінії фронту відображено на карті.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 13 листопада, найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку. Там сталося 40 бойових зіткнень. Росіяни намагалися просунутися в районах населених пунктів Берестки, Іллінка, Новоселидівка, Сонцівка, Кремінна Балка, Вознесенка, Новодмитрівка, Максимільянівка, Дальнє, Антонівка та Катеринівка. За 13 листопада ворог втратив там два танки, три бойові броньовані машини, 13 одиниць автомобільної техніки. Також було пошкоджено один танк та три одиниці автомобільної техніки.

Дуже активні окупанти й на Покровському напрямку, де за неповну вони провели 36 наступальних та штурмових дій. Бої йшли в районах Сухої Балки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Григорівки, Даченського, Миролюбівки, Петрівки, Новоолексіївки, Пустинки.

"За попередніми даними, за сьогодні (13 листопада, — ред.) ворог втратив понад 400 осіб вбитими та пораненими, також українські військовослужбовці знищили два танки, три бойові броньовані машини, десять одиниць автомобільної техніки. Окрім того, два танки, вісім одиниць автомобільної техніки було суттєво пошкоджено", — зазначили у Генштабі.

Російська армія тисне й на Куп’янському напрямку, де 13 листопада Сили оборони відбили 12 атак. Ворог наступав в районах Лозової, Кучерівки, Петропавлівки, Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Першотравневого.

Як розповідав "Телеграф", 13 листопада росіяни намагалися штурмувати Куп’янськ, проте натрапили на український вогонь. Для ворога це завершилося втратою двох МТ-ЛБ, танка та кількох десантників. В мережі опублікували відео штурму.