Куп’янськ вже був в окупації. Як місто пережило російський терор у 2022 (фото)

Звільнення міста тривало понад 2 тижні

Інформація про прорив до Куп'янська російськими військами сколихнула українців, проте це місто на Харківщині вже було в окупації на початку війни. Але восени у 2022 українські війська звільнили його.

"Телеграф" розповість та покаже, як місто пережило окупацію та як відновлювалось після неї.

З 27 лютого 2022 року Куп'янськ окупали російські війська, проте вже 10 вересня того ж року українські бійці пішли у наступ та звільнили місто. Протягом майже 2 років воно перебувало на лінії фронту та зазнавала чисельних обстрілів, адже РФ не покидала спроб відновити над ним контроль.

Втрата навіть частини міста мала вирішальне значення для окупантів, бо постачання російських військ під Ізюмом йшло через залізничну станцію Куп'янськ-Вузловий. 12 вересня над містом було піднято український прапор, а за 6 днів з'явилися повідомлення про звільнення підрозділами ЗСУ східної частини міста.

Куп'янськ в окупації у 2022 році

Під час окупації у 2022 році у місті не було боїв, але армія РФ продовжувала свій терор. Людей, які відмовлялись співпрацювати, постійно забирали "на підвали". Тобто у імпровізовані камери, де подекуди перебувало по 400 душ, що спали стоячи. Цей штаб розміщався у будівлі поліції. Затримували навіть підприємців, що не хотіли платити податки росіянам.

Проте під час наступу ЗСУ, поспіхом тікаючи, росіяни спалили "особові справи" та інші документи. Вони замітали сліди своїх страшних злочинів.

У вересні 2022 року прикордонники, які теж брали участь у звільненні Харківщини, знайшли в одному з підвалів Купʼянська пʼятьох підлітків. Їх росіяни просто замкнули, коли тікали. На момент звільнення діти сиділи там уже сім днів.

Зауважимо, що Куп'янськ географічно розкиданий і поділений на три частини, усі вони зʼєднані шляхопроводами, які тепер підірвані. Лівий берег Куп'янська було звільнено 16 вересня. Звільнення міста тривало понад 2 тижні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час намагання прорвати Куп'янськ росіяни застосували заборонену тактику.