Трамп запитає країни Європи, що їх стримує від того, аби відправити війська до України – американський аналітик

Штати найбільше орієнтовані на Індо-Тихоокеанський регіон, нагадав експерт

США вимагатимуть від європейців відігравати більшу роль у гарантіях безпеки для України, адже основною сферою інтересів для Білого дому за будь-якої адміністрації є Індо-Тихоокеанський регіон.

Таку думку висловив Майкл Кофман, директор Програми дослідження Росії у дослідницькій організації CNA, старший науковий співробітник в аналітичному центрі CNAS (Центр нової американської безпеки) під час П'ятого Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) у Вашингтоні.

"Сполучені Штати орієнтовані на Індо-Тихоокеанський регіон як основний театр для своєї стратегії і для своїх сил. Навряд чи існує значне бажання розширювати американську військову присутність в Європі за будь-якої адміністрації. Тоді Сполучені Штати, швидше за все, звертатимуться до європейців з проханням відігравати більшу роль у забезпеченні гарантій безпеки для України", — переконаний американський аналітик, який часто буває на лінії фронту в Україні.

Кофман вважає, що для країн Європи немає жодної причини, чому вони не могли б відправити до України свої війська.

"Я підозрюю, що однією з перших речей, які вони почують від нової адміністрації Трампа, буде питання про те, що саме їх зупиняє. Якщо вони насправді так підтримують Україну, то що їх стримує?" — сказав Кофман.

Він також переконаний, що під час імовірних переговорів про закінчення війни Україна та її партнери повинні будуть відповісти на три великі питання. Вони звучать так: на яку частину України поширюються гарантії безпеки; коли ці зобов'язання стають реальними; як ці гарантії безпеки будуть реалізовані на практиці, тобто хто конкретно забезпечить їхнє виконання.

Організаторами цьогорічного, вже п’ятого, Київського єврейського форуму (Kyiv Jewish Forum) у Вашингтоні є Єврейська конфедерація України та The Jerusalem Post. Темами форуму стала протидія сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея, а також протидія антисемітизму в усьому світі.

Медіапартнерами KJF-2024 є: NV, Oboz.ua, РБК-Україна, Telegraf.ua, Інтер.

Нагадаємо, президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін під час відкриття форуму зазначив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення в США адміністрації, "яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю".