Ложкін на відкритті KJF-2024 нагадав, як за Трампа Україна "почала активніше отримувати військову підтримку"

Основна мета KJF-2024 – наголосити на важливості тристоронніх відносин між США, Україною та Ізраїлем у припиненні двох найбільш масштабних воєн сучасності

Президент Єврейської конфедерації України та віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін відкрив П'ятий Київський єврейський форум ( Kyiv Jewish Forum ), який цього року відбувається одразу після виборів у США та багато в чому присвячений обговоренню того, як результати цих виборів вплинуть на Україну, Ізраїль та світове єврейство.

У своєму вступному слові Ложкін наголосив, що українці та ізраїльтяни покладають великі надії на повернення адміністрації, яка раніше демонструвала свою рішучість допомагати як Україні, так і Ізраїлю.

"Під час попереднього терміну Дональда Трампа Україна почала активніше отримувати військову підтримку, яка згодом допомогла протистояти російській агресії", — нагадав президент Єврейської конфедерації України.

Ложкін підкреслив, що щиро вірить, що США збережуть двопартійну та двопалатну єдність у підтримці України та Ізраїлю у їх боротьбі за незалежність та мир.

"Для Ізраїлю президент Трамп зробив більше, ніж будь-хто інший за останні роки. Історичні Авраамові угоди принесли мир на Близький Схід, максимально наблизивши його до постійного примирення Ізраїлю та арабського світу. Атака ХАМАС 7 жовтня 2023 року перекреслила все це. Але тепер надія на мир відродилася", – сказав він.

Цьогорічний Kyiv Jewish Forum проходить у форматі онлайн із головним майданчиком у Вашингтоні. Співорганізатором заходу є провідне медіа Ізраїлю The Jerusalem Post .

Основна мета KJF-2024 – наголосити на важливості тристоронніх відносин між США, Україною та Ізраїлем у припиненні двох найбільш масштабних воєн сучасності.

Спікери та гості форуму намагатимуться знайти відповіді на питання, як протистояти сучасній осі зла, яку утворюють Росія, Іран та Північна Корея. Вони також шукатимуть відповіді, як усунути загрозу зростання антисемітизму по всьому світу та як зберегти єдність єврейської діаспори.