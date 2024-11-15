Трамп спросит страны Европы, что сдерживает их от того, чтобы отправить войска в Украину – американский аналитик

Штаты наиболее ориентированы на Индо-Тихоокеанский регион, напомнил эксперт

США потребуют от европейцев играть большую роль в гарантиях безопасности для Украины, ведь основной сферой интересов для Белого дома при любой администрации является Индо-Тихоокеанский регион.

Такое мнение высказал Майкл Кофман, директор программы исследования России в исследовательской организации CNA, старший научный сотрудник в аналитическом центре CNAS (Центр новой американской безопасности) во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне.

"Соединенные Штаты ориентированы на Индо-Тихоокеанский регион как основной театр для своей стратегии и для своих сил. Вряд ли существует значительное желание расширять американское военное присутствие в Европе при любой администрации. Тогда Соединенные Штаты, скорее всего, будут обращаться к европейцам с просьбой играть большую роль в обеспечении гарантий безопасности для Украины", — убежден американский аналитик, который часто бывает на линии фронта в Украине.

Кофман считает, что для стран Европы нет никакой причины, почему они не могли бы отправить в Украину свои войска.

"Я подозреваю, что одной из первых вещей, которые они услышат от новой администрации Трампа, будет вопрос о том, что их останавливает. Если они действительно так поддерживают Украину, то что их сдерживает?" — сказал Кофман.

Он также убежден, что во время вероятных переговоров об окончании войны Украина и ее партнеры должны будут ответить на три больших вопроса. Они звучат так: на какую часть Украины распространяются гарантии безопасности; когда эти обязательства становятся реальными; как эти гарантии безопасности будут реализованы на практике, то есть, кто конкретно обеспечит их выполнение.

Организаторами пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. Темами форума стало противодействие современной оси зла, которую образуют Россия, Иран и Северная Корея, а также противодействие антисемитизму во всем мире.

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Напомним, президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин во время открытия форума отметил, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, "которая ранее демонстрировала свою решимость помогать как Украине, так и Израилю".