Влучила не тільки Наташа: ефективно нищити крилаті ракети РФ зенітникам допомагає один "секрет"

Постійні тренування дають змогу зенітникам ефективно вражати ворожі цілі

Знищення крилатої ворожої ракети з ПЗРК "Ігла" солдатом Наталією Грабарчук було не єдиним вдалим результатом зенітників під час останньої масованої атаки. При цьому вражені цілі були не тільки вдень, а й вночі. Вірогідність успіху таких операцій підвищує як технічне удосконалення наявного озброєння, так й постійна робота над навичками ведення вогню.

"Телеграф" розпитав керівника групи одеських розробників "Технарі" Геннадія Сульдіна, що є запорукою такого варіанту боротьби з російськими ракетами та безпілотниками.

Під час масованої атаки 17 листопада, коли росіяни запустили по Україні десятки ракет та безпілотників, більшість цілей вдалось збити. Одне з влучань, зокрема, на рахунку Наталії Грабарчук – солдата зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування "Захід". Ще дві російські крилаті ракети Х-101 збила мобільна вогнева група, яку очолював головний сержант роти Юрій Величко. В одному з випадків бойова частина вибухнула над військовими, що призвело до їхнього поранення.

Ефективно "відпрацювали" й зенітники, що входять до складу підрозділів повітряного командування "Південь". Зокрема, молодший сержант Богдан – воїн зенітної ракетної Одеської бригади — за дві хвилини з зенітної установки знищив дві ракети. Й для нього це теж були перші уражені ворожі цілі. Крім того, ворожі ракети у темний період доби було знищено й пострілами з ПЗРК "Ігла", що були модернізовані фахівцями групи "Технарі". А бійці, що їх здійснили, перед тим активно тренувались на розроблених волонтерами віртуальних тренажерах ППО "Чайка", що складається з VR окулярів з двома маніпуляторами та встановленим програмним забезпеченням.

Симулятор з доповненою реальністю дозволяє тренувати навички ураєення повітрях цілей

- Ці дві ракети йшли на дуже важливий об’єкт в нашому регіоні, й вони, на щастя, були знешкоджені. Для цього було зроблено два постріли з ПЗРК, на яких стояли відібрані нами тепловізори на спеціально розроблених кріпленнях, – розповів в розмові з "Телеграфом" керівник групи "Технарі" Геннадій Сульдін. – Тобто в черговий раз була доведена ефективність збиття ракет з переносних ракетно-зенітних комплексів. Хоча два з половиною роки тому ми з нашим головним інженером Андрієм Косяком чули, що це неможливо. Був певний спротив, але ми наполегливо запроваджували наші ідеї. Навесні ми закінчили постачання тепловізорів (разом з кріпленнями), що встановлюється на "Ігли" й дозволяють працювати по цілях вночі, підрозділам повітряних сил. Крім того, з січня бійці повітряного командування "Південь" працюють з нашими електронними тренажерами ППО "Чайка", а повітряне командування "Захід" отримало їх десь місяць тому.

Геннадій Сульдін додав, що у навчальних центрах використовуються дорожчі стаціонарні тренажери, які дозволяють опанувати різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів. Але велике значення має й можливість тренуватися на постійній основі вже у підрозділі.

"Технарі" вже пропонують кріплення та тепловізори для "Стінгерів"

- Щоб впевнено здійснювати пуски, потрібно не раз на пів року, а хоча б кілька разів на тиждень без відриву від служби відпрацьовувати навички, – говорить Геннадій. – З бойовими набоями та зброєю це, звісно, неможливо. Але існує наша розробка "Чайка" – тренажер, що можуть використовувати будь-які підрозділи, що мають зенітні пости. Його застосування дозволяє зануритися в бойовий сценарій, бо імітує атаки крилатих ракет та безпілотників, що летять з різних дистанцій, висот, кутів та з різною швидкістю. Й це дуже добре формує у бійців навички, як шукати повітряні цілі з допомогою тепловізора, встановленого на ПЗРК, як їх супроводжувати, прицілюватися та здійснювати пуск.

Наразі ми вже поставили до війська 350 таких тренажерів, й люди мають можливість регулярно відпрацьовувати свої вміння, щоб вони стали стійкими, щоб вони не нервували та швидко оцінювали обставини реального бою. При цьому за допомогою "Чайки" відбувається не тільки тренування ефективної нічної зенітної стрільби з ПЗРК "Ігла" та кулеметів ДШК, як це було в першій версії тренажера. Зараз додались ще "Браунінг" М2 та ПКМ, а за пару тижнів з’явиться й "Стінгер". Крім того, у класифікаторі цілей до згаданих крилатих ракет та "Шахедів", додався "Ланцет". Й все це в одному тренажері за 120 тисяч гривень.

Ось такі ворожі "пташки" волонтери з Одеси допомагають нищити малій ППО

Як відзначив керівник "Технарів", про ефект від використання тренажерів у війську свідчать військові зведення після масованих атак й відгуки бійців, які мали досвід його використання.

- Ми бачимо, що коли люди починають тренуватися, вони можуть той самий "Шахед" з кулемета не збити ні з 20, ні з 30 разу, – наводить приклад Геннадій. – А після 2-3 місяців постійних відпрацювань "зносять" кожен другий. Відбувається часом такий суттєвий приріст навичок, що іноді аж роти відкриваємо. Був у нас такий хлопець, який навіть інтерфейс тренажера опанував з третьої спроби, хоча зазвичай це справа кількох хвилин. Але наполегливість і регулярність занять дали результат, й коли нещодавно на його розрахунок "вискочив" "Шахед", він його збив "на автоматі".

В доповненій реальності бійці можуть тренуватися під наглядом інструктора постійно

Тобто, в основі все-таки підготовка у навчальному центрі, як, наприклад, це було у випадку Наталії, а далі вже постійне відточування майстерності. І якщо говорити в загальних рисах, то що стоїть за такими успішними пусками як у неї, так і в інших зенітників? Це, по-перше, психофізіологічні характеристики конкретної людини. Одній дано стати стрільцем ПЗРК, бо вона має гарний окомір та координацію рухів, а іншій – ні. По-друге, на результат впливає емоційна стабільність людини, як-то кажуть, холодну кров треба мати, стійкість та врівноваженість. По-третє, звісно, ж навченість, всі дії мають бути доведені до автоматизму, – резюмував співрозмовник.

Геннадій Сульдін також відзначив, що як при цій атаці, так й щоденно реагувати на загрозу крім радіолокаційних даних допомагає й інформація від користувачів додатку єППО. Наразі його користувачами є вже 611 тис. українців, а це вже дає високу точність розрахунків, що крім сприяння знищенню цілей військовими дає змогу й попереджати про реальну небезпеку цивільних.

Як повідомляв "Телеграф", 18 листопада ворог поцілив по Одесі балістичною ракетою "Іскандер-М", що призвело до значних людських жертв та руйнувань.