Попала не только Наташа: эффективно уничтожать крылатые ракеты РФ зенитчикам помогает один "секрет"

Постоянные тренировки позволяют зенитчикам эффективно поражать вражеские цели

Уничтожение крылатой вражеской ракеты из ПЗРК "Игла" солдатом Наталией Грабарчук было не единственным удачным результатом зенитчиков во время последней массированной атаки. При этом поражены цели были не только днем, но и ночью. Вероятность успеха таких операций повышает как техническое усовершенствование имеющегося вооружения, так и постоянная работа над навыками ведения огня.

"Телеграф" расспросил руководителя группы одесских разработчиков "Технари" Геннадия Сульдина, что является залогом такого варианта борьбы с российскими ракетами и беспилотниками.

Во время массированной атаки 17 ноября, когда россияне запустили по Украине десятки ракет и беспилотников, большинство целей удалось сбить. Одно из попаданий, в частности, на счету Натальи Грабарчук – солдата зенитного ракетного подразделения Галицко-Волынской радиотехнической бригады воздушного командования "Запад". Еще две российские крылатые ракеты Х-101 сбила мобильная огневая группа, которую возглавлял главный сержант роты Юрий Величко. В одном из случаев боевая часть взорвалась над военными, что привело к их ранению.

Эффективно "отработали" и зенитчики, входящие в состав подразделений воздушного командования "Юг". В частности, младший сержант Богдан – воин зенитной ракетной Одесской бригады – за две минуты из зенитной установки уничтожил две ракеты. И для него это тоже были первые пораженные вражеские цели. Кроме того, российские ракеты в темный период суток были уничтожены выстрелами из ПЗРК "Игла", модернизированными специалистами группы "Технари". А бойцы, которые их осуществили, прежде активно тренировались на разработанных волонтерами виртуальных тренажерах ПВО "Чайка", состоящих из VR очков с двумя манипуляторами и установленным программным обеспечением.

Симулятор с дополненной реальностью позволяет тренировать навыки воздействия воздуха целей

– Эти две ракеты шли на очень важный объект в нашем регионе, и они, к счастью, были обезврежены. Для этого были произведены два выстрела из ПЗРК, на которых стояли отобранные нами тепловизоры на специально разработанных крепежах, – рассказал в разговоре с "Телеграфом" руководитель группы "Технари" Геннадий Сульдин. – То есть в очередной раз была доказана эффективность сбивания ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов. Хотя два с половиной года назад мы с нашим главным инженером Андреем Косяком слышали, что это невозможно. Было определенное сопротивление, но мы настойчиво реализовывали наши идеи. Весной мы закончили поставку тепловизоров (вместе с крепежами), устанавливаемые на "Иглы" и позволяющие работать подразделениям воздушных сил по целям ночью. Кроме того, с января бойцы воздушного командования "Юг" работают с нашими электронными тренажерами ПВО "Чайка", а воздушное командование "Запад" получило их около месяца назад.

Геннадий Сульдин добавил, что в учебных центрах используются более дорогие стационарные тренажеры, позволяющие овладеть различными типами переносных зенитно-ракетных комплексов. Но огромное значение имеет возможность тренироваться на постоянной основе уже в подразделении.

"Технари" уже предлагают крепления и тепловизоры для "Стингеров"

– Чтобы уверенно совершать пуски, нужно не раз в полгода, а хотя бы несколько раз в неделю без отрыва от службы отрабатывать навыки, – говорит Геннадий. – С боевыми снарядами и оружием это, конечно, невозможно. Но существует наша разработка "Чайка" – тренажер, который могут использовать любые подразделения, имеющие зенитные посты. Его применение позволяет погрузиться в боевой сценарий, потому что имитирует атаки крылатых ракет и беспилотников, летящих с разных дистанций, высот, углов и с разной скоростью. Это очень хорошо формирует у бойцов навыки, как искать воздушные цели с помощью тепловизора, установленного на ПЗРК, как их сопровождать, прицеливаться и осуществлять пуск.

Мы уже поставили в армию 350 таких тренажеров, и бойцы имеют возможность регулярно отрабатывать свои умения, чтобы они стали устойчивыми, чтобы не нервничать и быстро оценивать обстоятельства реального боя. При этом с помощью "Чайки" происходит не только тренировка эффективной ночной зенитной стрельбы из ПЗРК "Игла" и пулеметов ДШК, как это было в первой версии тренажера. Сейчас добавились еще "Браунинг" М2 и ПКМ, а через пару недель появится и "Стингер". Кроме того, в классификаторе целей к упомянутым крылатым ракетам и "Шахедам" добавился "Ланцет". И все это в одном тренажере за 120 тысяч гривен.

Вот такие вражеские "птички" волонтеры из Одессы помогают уничтожать малой ПВО

Как отметил руководитель "Технарей", об эффекте от использования тренажеров в армии свидетельствуют военные сводки после массированных атак и отзывы бойцов, имевших опыт его использования.

- Мы видим, что когда люди начинают тренироваться, они могут тот же "Шахед" с пулемета не сбить ни с 20, ни с 30 раза, — приводит пример Геннадий. — А после 2-3 месяцев постоянных отработок "сносят" каждый второй. Происходит иногда такой существенный прирост навыков, что мы только рты открываем. Был у нас такой парень, который даже интерфейсом тренажера овладел с третьей попыткой, хотя обычно это дело нескольких минут. Но настойчивость и регулярность занятий дали результат, и когда недавно на его расчет "выскочил" "Шахед", он его сбил "на автомате".

В дополненной реальности бойцы могут тренироваться под наблюдением инструктора.

То есть, в основе все-таки подготовка в учебном центре, как, например, это было в случае Натальи, а дальше уже постоянное оттачивание мастерства. И если говорить в общих чертах, то что стоит за такими успешными пусками как у нее, так и у других зенитчиков? Это, во-первых, психофизиологические свойства конкретного человека. Одному дано стать стрелком ПЗРК, потому что он имеет хороший глазомер и координацию движений, а другому — нет. Во-вторых, на результат влияет эмоциональная стабильность человека, как говорится, холодную кровь надо иметь, стойкость и уравновешенность. В-третьих, конечно же, обученность. Все действия должны быть доведены до автоматизма, – резюмировал собеседник.

Геннадий Сульдин также отметил, что как при этой атаке, так и ежедневно реагировать на угрозу, кроме радиолокационных данных, помогает и информация от пользователей приложения еПВО. Сейчас его пользователями являются уже 611 тыс. украинцев, а это уже дает высокую точность расчетов, что кроме содействия уничтожению вражеских целей военными дает возможность и предупреждать о реальной опасности гражданских.

Как сообщал Телеграф, 18 ноября враг нанес удар по Одессе баллистической ракетой "Искандер-М", что привело к значительным человеческим жертвам и разрушениям.