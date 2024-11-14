"Виховання терором"? Військовий експерт пояснив, чому Росія знову вдається до масованих атак

Романенко назвав, що має зробити Україна у відповідь

У середу, 13 листопада, після 73 днів перерви, Росія знову атакувала Київ балістичними ракетами та використала для повітряного удару стратегічну авіацію. Ракетний удар не був масованим, але під прицілом Путіна опинився виключно Київ та столичний регіон. Більшість аналітиків та військових експертів попереджають, що це могла бути "репетиція" перед справді масованим ракетним ударом, мовляв, ворог накопичив достатньо кількість ракет за понад два місяці "затишшя".

Військовий експерт Ігор Романенко вважає, що останній ракетний удар, який Росія завдала по Києву, має військово-політичне та геополітичне значення. Таку думку він висловив у коментарі ТСН.

"Путін вперто завдає ударів по наших об’єктах та психологічно тисне на українців. Він зухвало демонструє силу та показує військовий потенціал Росії. Але останні ракетні удари та постійний терор "Шахедами", на мою думку, це передусім підготовка України, а також наших союзників до майбутніх переговорів. Таке собі "виховання" терором", – розповідає він.

На його переконання, Україна має завдавати удари у відповідь. Наприклад, по нафтових та військових заводах ворога, а також по аеродромах, де базується стратегічна авіація противника – "Оленья", "Енгельс", адже саме звідти злітають літаки. Проте, як сказав Романенко, для цього нашій країні необхідні відповідні потужності.

"У нас запрацювала програма по важких дронах, "Нептунах", вдало пройшли випробування української балістичної ракети, але все це потребує значного масштабування. Росія виробила та накопичила за цей період сотні ракет, а у нас їх вироблено лише десятки", – підкреслює експерт.

Він додає, що єдина мета повітряних ударів, які наносить Путін по Україні та Києву, це підштовхнути нас до перемовин та "миру" на його умовах.

"Саме тому ракетні удари з боку РФ не припиняться. Я не виключаю, що вони можуть бути масованими, бо такі потенційні можливості у Росії, на жаль, є, як по ракетах, так і по дронах", – підсумовує Ігор Романенко.

Раніше "Телеграф" писав, що в РНБО пояснили атаку росіян і заявили, що масованого удару ще не було.