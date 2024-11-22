Зіграє на руку росіянам? Командир 3-ї ОШБ розповів, як зима вплине на фронт

Це залежить від кількох факторів

Настання зими не матиме радикального впливу на інтенсивність бойових дій. Росіяни продовжать проводити наступальні дії.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів командир Третьої штурмової бригади Андрій Білецький. За його словами, погодні умови в першу чергу впливають на мобільність авто- і бронетехніки: гусеничної, колісної тощо.

"Несприятливі погодні умови зменшують можливості операцій з використанням техніки. Що стосується піхотинця, так само як вони діють малими групами і без жалю до свого піхотинця, діятимуть і далі. Їхні задачі – це неглибокі прориви, а не марші на 50 кілометрів. Вилізти з ями і зайняти нашу яму за 250–300 метрів, ну ок, кілометр. Він дійде по снігу, дощу, багнюці", — зазначив Білецький.

Водночас він наголосив, що для Сил оборони вплив зимової погоди може бути більш негативним. За його словами, через нестачу особового складу і якість підготовки зараз основний наш засіб ураження – дрони.

"Розвідувальний дрон, велике розвідувальне крило, FPV – вони всі дуже залежні від світлої пори доби. Так, є термальні види (з тепловізором. – Ред.), але зрозуміло, що їх менше на порядок. Застосування дронів залежить від вітру, прозорості повітря: туман – не туман, дощ – не дощ, сніг – не сніг", – пояснив командир.

На його думку, очікування, мовляв, росіяни притормозять через зиму, нічим не виправдані. Білецький вважає, що навпаки, у нас може ускладнитися оборона через те, що основний наш засіб ураження знизить свою ефективність.

"А російському піхотинцю важче пересуватися, але, з іншого боку, він використовує погодні умови як засіб маскування. Відповідно, для піхоти є мінуси, є плюс", — підсумував він.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти готують дії на Запорізькому напрямку – але це виключно тактичні штурмові дії в районах кількох населених пунктів біля фронту. За його словами, на повноцінний та масштабний наступ в них немає сил та засобів.