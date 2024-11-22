Росіяни захопили нові території на Донеччині. Як змінилася лінія фронту (карта боїв)

Тривають важкі бої

Йде 1003-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 21 листопада, до 22:00, на фронті сталося 174 бойових зіткнення. Росіяни окупували ще одне село на Курахівському напрямку в Донецькій області.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Дальнє. Також росіяни просунулися у Торецьку, Кураховому, біля Золотої Ниви, Пустинки, Селидового, Трудового, Антонівки та Дальнього.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 21 листопада, на Курахівському напрямку ворог здійснив 26 спроб прорвати нашу оборону. Росіяни атакували поблизу Берестків, Сонцівки, Зорі, Курахового, Дальнього, Катеринівки та Антонівки.

Найбільше боїв за добу було на Покровському напрямку. Від початку доби, росіяни 49 разів атакували наші позиції. Бої йшли в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Петрівки, Чумацького та Пустинки.

"Втрати окупантів за сьогодні (21 листопада, — ред.) на напрямку склали 208 військових вбитими та пораненими, також українські воїни знищили бойову броньовану машину та чотири автомобілі загарбників", — додали у Генштабі.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 22 листопада, в Сумах пролунало декілька потужних вибухів. Відомо про два влучання, загинуло щонайменше двоє людей, також є постраждалі.