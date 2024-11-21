Неякісні міни від українського виробника створюють загрозу на фронті: журналістка показала відео

Робота з такими боєприпасами — ризик для самих мінометників

Українським військовим на фронт поставили партію неякісних мін калібру 120 мм. Вони не долітають до цілей, а просто падають поруч з мінометами.

Про це повідомляє спеціальний кореспондент ТСН Юлія Кирієнко у Facebook. За її словами, у мережі купа відео, на яких видно міномети, що горять від вітчизняних неякісних боєприпасів.

"Це відео з Курахівщини. Там де гаряче. І це піз**ць. Бо це не інакше як диверсія проти ЗСУ. Від наших виробників і Міноборони. Відео з палаючим мінометом бачили багато хто. А у мене таких ще кілька. З кожної ділянки фронту. З Покровщини, Курщини та Курахівщини. Йдеться про неякісну партію мін калібру 120 мм", — пише кореспондентка.

За її словами, міни вже вилучили у частини бригад, бо робота з такими боєприпасами — ризик для самих мінометників в першу чергу.

Кирієнко вимагає пояснень у Міноборони та виробника, адже наразі ситуація на фронті складна, багато гарячих напрямків, а піхота немає чим прикриватись від штурмів. Під час удару ЗСУ по росіянах командир розраховує на знищення штурмовиків РФ, але все йде не за планом.

"Мінометники, як не намагаються, а воно не стріляє. Пілот з дрону, що корегує вогонь повсякчас кричить НЕ БАЧИМО РОЗРИВУ. Ну звісно, бо міна падає не на позиції ворога, а поряд з мінометом. Не розривається. Горить ствол. Чи 120-ка просто застрягають у стволі", — каже кореспондентка.

За її словами, головна проблема — низька якість мін, мокрий порох, але це критично, коли усі ящики з мінами, які розриваються не знищуючи ворога, а на позиціях ЗСУ. І ці боєприпаси були вироблені на державні кошти, але від такого постачання користі нуль.

"Про це вже говорили на оборонному комітеті. Але у мінпромі сказали — винні бійці, що не правильно зберігають порох. Цинізм цього зашкалює. Бо покажу скоро ЯК цей порох пакують. Міноборони, нічого не хочете пояснити? А ще краще, зробити це у правоохоронних органах", — додає Юлія Кирієнко.

Нагадаємо, що раніші бійці ЗСУ вже скаржились на погану якість мін від "Укроборонпрому".