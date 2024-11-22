Сыграет на руку россиянам? Командир 3-й ОШБ рассказал, как зима повлияет на фронт

Это зависит от нескольких факторов

Наступление зимы не будет иметь радикального влияния на интенсивность боевых действий. Россияне продолжат проводить наступательные действия.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал командир Третьей штурмовой бригады Андрей Белецкий. По его словам, погодные условия в первую очередь влияют на мобильность авто- и бронетехники: гусеничной, колесной и т.п.

"Неблагоприятные погодные условия уменьшают возможности операций с использованием техники. Что касается пехотинца, так же как они действуют малыми группами и без жалости к своему пехотинцу, будут действовать и дальше. Их задачи – это неглубокие прорывы, а не марши на 50 километров. Вылезти из ямы и занять нашу яму в 250–300 метрах, ну ок, километр. Он дойдет по снегу, дождю, грязи", — отметил Белецкий.

В то же время он подчеркнул, что для Сил обороны влияние зимней погоды может быть более негативным. По его словам, из-за нехватки личного состава и качества подготовки сейчас основное наше средство поражения – дроны.

"Разведывательный дрон, большое разведывательное крыло, FPV – они все очень зависимы от светлого времени суток. Да, есть термальные виды (с тепловизором. – Ред.), но понятно, что их меньше на порядок. Применение дронов зависит от ветра, прозрачности воздуха: туман – не туман, дождь – не дождь, снег – не снег", – объяснил командир.

По его мнению, ожидания, мол, россияне притормозят из-за зимы, ничем не оправданные. Белецкий считает, что наоборот, у нас может усложниться оборона из-за того, что основное наше средство поражения снизит свою эффективность.

"А российскому пехотинцу труднее передвигаться, но, с другой стороны, он использует погодные условия как средство маскировки. Соответственно, для пехоты есть минусы, есть плюс", — подытожил он.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что российские оккупанты готовят действия на Запорожском направлении – но это исключительно тактические штурмовые действия в районах нескольких населенных пунктов у фронта. По его словам, на полноценное и масштабное наступление у них нет сил и средств.