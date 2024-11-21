"Може, час окопи рити?": на Донеччині вибухнув скандал через висадку лісу (фото та карта)

У соціальних мережах спалахнув скандал з приводу висадки дерев, коли фронт поряд із Лиманом

У Лиманському районі Донецької області розпочалася осіння лісокультурна кампанія з відновлення лісів – вона викликала обурення у частини громадян.

Як повідомляє державне підприємство "Ліманський лісгосп", днями вже було висаджено 2 гектари лісу. До робіт залучили 7 осіб: вони здійснили посадку за допомогою спеціальних труб.

Посадка здійснювалася на територіях, які постраждали від лісових пожеж внаслідок воєнних дій. Загалом план відновлення лісів ДП "Ліманський лісгосп" на 2024 рік становить 100 га. Навесні цього року було висаджено 41 гектар молодого лісу та використано понад 50 тисяч саджанців сосни звичайної.

Проте не всім ця ідея сподобалася. В одній із місцевих Facebook-груп користувачі розкритикували висадку дерев у той час, коли фронт знаходиться поряд із Лиманом.

Критики вважають за правильне не займатися висадкою лісів на даний момент, а копати нові окопи для підрозділів Сил оборони України, які захищають цей сектор від російського наступу.

На карті DeepState видно, що ситуація в районі Лимана залишається напруженою.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Збройні сили України завдали удару з РСЗВ HIMARS по скупченню російських окупантів.